Puccetti Kawasaki: Tito Rabat folgt auf Tom Sykes

Nach der Trennung von Tom Sykes suchte das Kawasaki-Team Puccetti Racing nach einem adäquaten Nachfolger. Wie schon einmal vor zwei Jahren füllt Tito Rabat die Lücke.

Nach dem Meeting in Barcelona endete die Zusammenarbeit von Puccetti Kawasaki und Tom Sykes einvernehmlich. Während der Engländer bei ROKit BMW sofort eine temporäre Beschäftigung fand, suchte das italienische Team nach einem geeigneten Nachfolger. Beim Misano-Test saß deshalb Lucas Mahias auf der ZX-10RR, der aber eigentlich den verletzten Supersport-Piloten Can Öncü ersetzt.

Am Donnerstagmittag präsentierte Teamchef Manuel Puccetti nun einen Ersatz für Sykes und mit Tito Rabat ist es ein alter Bekannter. Der Spanier sprang bereits 2022 bei Puccetti ein, als sich der damalige Superbike-Pilot Mahias verletzte. «Ich freue mich, zum Team Puccetti und Kawasaki zurückzukehren», versicherte Rabat. «Das ist eine großartige Gelegenheit für mich, in die Superbike-WM zurückzukehren, aber auch in Schwung zu bleiben, denn eigentlich fahre ich in diesem Jahr die MotoE. Ich werde versuchen, das Beste aus dieser Gelegenheit zu machen und dem Team von Manuel Puccetti bei der Weiterentwicklung des Motorrads zu helfen. Ich will natürlich Spaß haben und alles geben, aber auch alle Rennen absolvieren, um so viele Daten wie möglich zu sammeln.»

Die Vereinbarung mit dem 34-Jährigen gilt zunächst nur für das bevorstehende Rennwochenende in Misano. «Tito hat sich immer als absoluter Profi erwiesen, der sowohl in der Moto2 als auch in der MotoGP viel Erfahrung gesammelt hat. Es wird uns eine Freude sein, ihn für unser Heimrennen in Misano wieder im Team zu haben», ergänzte Puccetti.