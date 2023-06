Danilo Petrucci (Ducati) ratlos: Beim Sturz langsamer

Auf dem Weg zu seinem bisher besten Finish in der Superbike-WM stürzte Danilo Petrucci im ersten Rennen auf dem Misano World Circuit auf Platz 4 liegend. Die Ursachenforschung gestaltet sich schwierig.

Dritter am Freitag, Vierter in der Superpole und im ersten Rennen einen Podestplatz vor Augen – so gut wie in Misano lief es für Danilo Petrucci bisher bei keinem Meeting der Superbike-WM 2023. Aber der Höhenflug des ehemaligen MotoGP-Piloten endete mit einem Sturz in Runde 15 auf Platz 4 liegend, umso enttäuschter war der beliebte Italiener.

«Ich bin okay», sagte Petrucci auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Mir ist in Kurve 8 das Vorderrad eingeklappt. Das ganze Rennen über hatte ich mit dem Vorderreifen Schwierigkeiten, aber ich habe es im Griff gehabt. Beim Sturz war ich langsamer als in den Runden zuvor, deshalb bin ich ziemlich enttäuscht. Ich hatte in dem Moment keinen Rutscher, deshalb drückte das Hinterrad und ich stürzte, obwohl ich langsamer war. Das war bitter.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Misano, Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi & Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista führt das Feld an © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Tito Rabat © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Ryo Mizuno © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Dominique Aegerter & Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi, Álvaro Bautista & Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Zum Zeitpunkt seines Sturzes lag Petrucci nur eine Sekunde hinter Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu – das erste Podium in der seriennahen Weltmeisterschaft war nicht unmöglich.

«In der Superpole lief es großartig und ich fühlte mich gut. Auch die ersten Runden hinter Toprak waren okay. Aber er fährt ganz andere Linien als ich oder die anderen Ducati-Piloten. Ich wäre gerne aufs Podium gefahren, ihn zu überholen ist aber schwierig. Es fehlte nicht viel, umso mehr tut es leid», bedauerte der 32-Jährige. «Die Pace von Toprak konnte ich mitgehen. In manchen Bereichen der Strecke war er schneller, in anderen war ich besser unterwegs. Auch der vierte Platz wäre ein starkes Ergebnis gewesen.»

Petrucci weiter: «Ich grübele immer noch, warum wir mit diesem Problem kämpfen. Es ist offensichtlich, dass wir beim Set-up noch etwas zu tun haben. Also werden wir versuchen, für die Rennen am Sonntag etwas zu finden. Wir arbeiten unermüdlich mit dem Bike, aber Fortschritte zu erzielen, ist schwierig. Ändert man den Fahrstil ein wenig, verhält sich das Motorrad anders. Im Rennen ist es besonders schwierig.»