Philipp Öttl rätselt: Wieso kann er nicht überholen?

Das Qualifying auf dem Misano World Circuit wurde wegen Öl auf der Strecke abgebrochen, das hatte großen Einfluss auf die Startaufstellung. Für Philipp Öttl wurde der erste Lauf der Superbike-WM zur Qual.

1:45 Minuten waren noch auf der Uhr, als der Motor an der BMW von Wildcard-Fahrer Gabriele Ruiu in der Superpole hochging und der Italiener Öl auf der Strecke versprühte. Zu diesem Zeitpunkt waren zahlreiche Fahrer auf ihrer schnellsten Runde, unter ihnen Philipp Öttl.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Misano, Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi & Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista führt das Feld an © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Tito Rabat © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Ryo Mizuno © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Dominique Aegerter & Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi, Álvaro Bautista & Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Weil die verbleibende Zeit kaum noch für eine fliegende Runde gereicht hätte, wurde das Qualifying ohne Fortsetzung gewertet. Damit stand Öttl nur auf Platz 13, ein bis zwei Startreihen weiter vorne wären möglich gewesen.

Die schlechte Ausgangslage rächte sich im Rennen. Als SPEEDWEEK.com Öttl in der Box seines Teams Go Eleven Ducati besuchte, schilderte er seinen Technikern gerade frustriert, dass er nicht überholen konnte.

«Ich habe mich gut gefühlt, und was wir von Ducati bekommen haben, funktioniert», betonte der Bayer. «Aber in der ersten Runde des Qualifyings lag der Lowes, beim zweiten Mal rausfahren lag in der zweiten und der achten Kurve einer, und auf der Gegengerade zerreißt es dem nächsten den Motor. Ich habe hier keine Chance, irgendwen zu überholen. Das Motorrad funktioniert gut, wenn ich alleine fahre, aber nicht in der Gruppe. Dann fahre ich 20 Runden hinter einem her. Gegen Locatelli hatte ich nicht einmal die Chance, vorbeizukommen. Ich konnte nicht mal was probieren.»

Besonders bitter für Philipp: Der Misano World Circuit liegt der Panigale V4R. Ducati-Star Alvaro Bautista gewann vor Markenkollege Michael Rinaldi, Danilo Petrucci stürzte auf Platz 4 liegend und Axel Bassani wurde Vierter. Das Potenzial für Großtaten ist also vorhanden.

«In Misano ist überholen generell schwierig, weil es keine lange Bremszone gibt», erklärte Öttl. «Ich war immer nur nahe dran, kam aber nie vorbei. Ich weiß auch nicht, wo ich vorbeikommen soll, obwohl das Motorrad gut funktionierte. Mir kommt es so vor, als würde ich dort, wo ich wegfahre, auch ins Ziel kommen. Nach dem Start habe ich keinen Platz verloren, dann hat Redding vor der achten Kurve so runtergebremst, dass ich deswegen vier Plätze verloren habe.»



Öttl fiel von Platz 13 auf 17 zurück, ins Ziel kam er als 14. – über 33 sec hinter dem Sieger. In der Weltmeisterschaft liegt der 27-Jährige auf Platz 14.