Axel Bassani (4./Ducati) fuhr ein einsames Rennen

Auch wenn der vierte Platz im ersten Superbike-Lauf in Misano für einen Privatier ein starkes Ergebnis ist, wirkte Axel Bassani vom Ducati-Team Motocorsa nicht sonderlich glücklich. Am Sonntag soll es besser laufen.

Die Superpole ist die Schwäche von Axel Bassani, in Misano gelang dem Ducati-Piloten aber als Fünfter seine bisher beste Startposition in der Superbike-WM 2023. Aber beim Sprint zur ersten Kurve fiel der 23-Jährige hinter Jonathan Rea (Kawasaki) zurück.

«Mein Start war fürchterlich», stöhnte Bassani. «Ich wollte meine Position zurückholen, aber dafür bekam ich es Jonathan zu tun. Er ist alles andere als leicht zu überholen und ich musste viel Energie aufwenden, bis ich es geschafft habe. Danach war es kein unterhaltsames Rennen; ich fuhr für mich alleine und versuchte nur, das Motorrad ins Ziel zu bringen.»

Tatsächlich belegte Bassani im Rennen über 20 Runden die meiste Zeit die fünfte Position. Als Danilo Petrucci (Barni Ducati) fünf Runden vor dem Ende stürzte, erbte der Motocorsa-Pilot dessen Position. «Platz 4 entspricht dem, was ich erwartet habe. Ich hielt die Top-5 für möglich und das habe ich geschafft», hielt Bassani fest. «Toprak war im ersten Rennen stärker als ich. Mit ihm ums Podium zu kämpfen, war unmöglich.»

In der Gesamtwertung belegt Bassani mit 104 Punkten weiterhin die fünfte Position, von hinter nähert sich aber allmählich sein Intimfeind Michael Rinaldi (92 P.). Dass der Ducati-Werkspilot Zweiter wurde, ärgert Bassani wahrscheinlich am meisten, zumal er selbst in diesem Jahr noch keinen Podestplatz erreichen konnte.

«Natürlich wollte ich aufs Podium fahren, aber unser Bike ist momentan noch nicht bereit dafür. Wir haben das Set-up mehrfach geändert, was es nicht leichter machte. Jetzt haben wir mehr Informationen und können hoffentlich herausfinden, was uns fehlt.», erklärte der Italiener. «Wir müssen jetzt analysieren, warum ich im ersten Sektor so viel Zeit auf die anderen verloren habe. Wenn wir eine Lösung finden, kann ich am Sonntag das Podium anpeilen.»