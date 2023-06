29 sec hinter Sieger Bautista: Schwere Kost für BMW

BMW hat auf dem Misano World Circuit in der Vergangenheit einige Erfolge gefeiert, doch im ersten Rennen der Superbike-WM am Samstag fuhren die vier Werkspiloten weit hinterher.

Scott Redding brachte die beste BMW auf Platz 11 ins Ziel, Garrett Gerloff wurde 13., Tom Sykes 16. und Loris Baz 17. Als wären die Platzierungen nicht Schmach genug, verlor Redding über die 20 Runden 29,4 sec auf Sieger Alvaro Bautista aus dem Ducati-Werksteam. Hätte der Spanier nicht zum Ende hin Gas rausgenommen, wären es über 30 sec geworden.

«Nachdem ich in Barcelona mit der Lebensdauer der Reifen zu kämpfen hatte, scheint es hier etwas besser zu sein», erzählte Redding. «Im ersten Rennen hatte ich einen recht guten Start, nichts Besonderes, aber ganz okay. Dann habe ich in einer Gruppe von vier Jungs hart gepusht. Wir haben Druck gemacht, aber hatten nicht die Pace der Spitzengruppe, die weg war. Wir haben angefangen, in unserer Gruppe ein wenig zu kämpfen und verlangsamten das Tempo. Doch dann waren die Jungs vor mir und in meiner Gruppe schneller, während ich ein paar Probleme mit dem Vorderreifen bekam. Ich bin dann einige Runden so gefahren, dass die die Reifentemperatur wieder ein wenig sinkt, und am Ende wurde es dann besser. Aber ich bin nicht dort, wo ich gern wäre, doch wir arbeiten ständig daran, uns zu verbessern.»

Tom Sykes vertritt Michael van der Mark, der sich in Assen den Oberschenkel gebrochen hat.



«Die Zusammenarbeit mit den Jungs macht mir großen Spaß», hielt der Engländer fest. «Es ist eine wirklich gute Crew, und wir arbeiten an einer Reihe von Dingen. Es gehört zwar zum Rennsport dazu, aber im Qualifying hatten wir großes Pech. Mit meinem zweiten Reifen war bereits der erste Sektor ein guter Schritt nach vorne, aber dann gab es zunächst ein paar gelbe Flaggen und schließlich die rote Flagge. Es war schade. Ich glaube wirklich, dass wir die Möglichkeit gehabt hätten, vielleicht aus der dritten Reihe zu starten, dann wäre das Rennen eine andere Geschichte gewesen. Während des Rennens haben wir ein paar Einschränkungen. Das Positive ist, dass die Rundenzeiten sehr konstant sind. Jetzt versuchen wir, die Einstellungen zu verbessern, damit ich das Potenzial aus der BMW M1000RR besser ausschöpfen kann. Wir werden gemeinsam einen Plan ausarbeiten.»



In der Gesamtwertung liegt Gerloff als bester BMW-Fahrer auf der 13. Position.