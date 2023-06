Álvaro Bautista (Ducati): «Ein verdammt gutes Gefühl»

Beim Superbike-Meeting auf dem Misano World Circuit verzückte Álvaro Bautista die zahlreichen Ducati-Fans auf den Tribünen mit drei Siegen. Der Spanier musste aber zugeben, dass er am Rennsonntag auch etwas Glück hatte.

In Misano erreichte Álvaro Bautista seine Saisonsiege 12, 13 und 14, sein drittes Triple in Folge und das vierte perfekte Wochenende in der Superbike-WM 2023 insgesamt – wohlgemerkt war das Meeting in Misano erst das fünfte Rennwochenende in diesem Jahr! Nur im Superpole-Race auf dem Mandalika Circuit leistete sich der aktuelle Weltmeister mit einem Sturz eine Schwäche.

«Ich habe das Gefühl, als ob ich mit diesem Bike tun kann, was immer ich möchte – und das ist ein verdammt gutes Gefühl», hielt Bautista im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Die Ergebnisse sind wiederum die Folge unserer Arbeit und dem Gefühl und Vertrauen zum Motorrad. Ich freue mich, dass wir diesen Meilenstein erreicht haben, wichtiger ist aber die Art und Weise, wie wir das geschafft haben. Ich fühle mich sicher und souverän, darauf kommt es an und ich hoffe, wir können uns das bewahren.»

Um den Sieg kämpfen musste der Ducati-Star nur im Superpole-Race, als er von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) mehrfach überholt wurde. Dass Bautista kurz vor Rennabbruch in der siebten Runde die Führung übernommen hatte, war Glück. «Ja, das war etwas glücklich», gab der Spanier zu. «Ich hatte den SCX-Reifen gewählt, der Vorteile in den letzten drei bis vier Runden hatte. Als ich Toprak überholte, entschied ich mich gerade, zu attackieren. Meine Reifenwahl war ein Risiko, denn ich wählte als Einziger eine härtere Gummimischung. Normalerweise höre ich immer Beschwerden, dass ich die weichsten Reifen verwende. Im Superpole-Race war es das Gegenteil.»

Im zweiten Rennen war dagegen die Entscheidung schon nach zwei Runden gefallen. Nur in Runde 1 musste der 38-Jährige sich hinter dem Türken und seinem Ducati-Teamkollegen Michael Rinaldi einreihen.

«Toprak hatte einen guten Start und er schnappte sich die Führung. In dem Moment, als ich von Michael überholt wurde, wollte ich Toprak noch nicht attackieren und bremste etwas früher. Diese Gelegenheit ließ sich Michael nicht entgehen», erklärte Bautista die Situation. «Ich machte mir deswegen aber keine Sorgen, weil ich meiner Pace vertraute und die Streckenbedingungen ähnlich wie am Samstag waren. Nach zwei Runden spürte ich, dass ich schneller fahren kann und als ich führte, konnte ich meine Pace fahren. Das ist für mich einfacher, als wenn ich ständig die Linien ändern muss.»