Misano, Superpole-Race: Bautista gewinnt Sturz-Drama

Das Superpole-Race der Superbike-WM 2023 in Misano wurde von Stürzen überschattet, auch Dominique Aegerter war betroffen. Kurz vor dem Abbruch holte sich Ducati-Star Álvaro Bautista die Führung und damit den Sieg.

Seit 2019 gibt es in der Superbike-WM das spannende Superpole-Race über nur 10 Runden. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.

Die Startaufstellung entsprach dem Ergebnis der Superpole. Aus der ersten Reihe gingen Lauf-1-Sieger Álvaro Bautista (Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Michael Rinaldi (Ducati) ins Rennen, in Reihe 2 folgten Danilo Petrucci (Barni Ducati), Axel Bassani (Motocorsa Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki). Dominique Aegerter ging als Siebter in das Sprintrennen, Philipp Öttl (Ducati) als 13.

Mit 23 Grad Celsius war es ähnlich warm wie am Vortag in der Superpole. Die meisten Piloten wählten den neuen SCQ-Reifen, nur Álvaro Bautista verwendete den weichen Rennreifen SCX.

Das Rennen von Dominique Aegerter war bereits in der zweiten Kurve gelaufen. Nach einem Kontakt mit Danilo Petrucci (Ducati) stürzte der Schweizer und riss seinen GRT Yamaha-Teamkollegen Remy Gardner mit ins Verderben. Der Australier fiel aus, Aegerter wurde Letzter. Petrucci erhielt ein Long-Lap-Penalty und sollte später erneut in einen Sturz verwickelt werden.

Vorn kämpften Bautista und Razgatlioglu um den Sieg, mehrfach wechselten sich die beiden Ausnahmekönner an der Führung ab. Als sich in Runde 7 Petrucci und Iker Lecuona (Honda) in die Quere kamen und stürzten, wurde das Rennen abgebrochen. Beide Fahrer mussten geborgen werden. Kurz zuvor hatte Bautista die Führung übernommen und wurde als Sieger gewertet. Frustriert musste sich der Yamaha-Pilot mit Platz 2 begnügen. Das Podium komplettierte Rinaldi.

Die Top-9 ergänzen Axel Bassani (Ducati), Jonathan Rea, Alex Lowes (Kawasaki), Andrea Locatelli (Yamaha), Xavier Vierge (Honda) und Garrett Gerloff (BMW).

Als Zehnter verpasste Philipp Öttl (Ducati) die Chance einer besseren Startplatzierung für das zweite Hauptrennen.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Razgatlioglu und Rinaldi in die erste Kurve. Sturz Aegerter und Gardner.



Runde 1: Razgatlioglu führt vor Bautista und Rinaldi. Dann Bassani, Rea, Petrucci und Lecuona. Redding auf Platz 11, Öttl Zwölfter. Aegerter hetzt dem Feld hinterher. Ruiu kommt an die Box.



Runde 2: Schnellste Runde Bautista in 1:33,417 min. Rinaldi und Bassani wieder im harten Duell mit Berührung.



Runde 3: Bautista überholt Razgatlioglu auf der Gegengeraden, Rinaldi (3.) 0,8 sec zurück. Rea lauert auf Platz 5. Petrucci bekommt ein Long-Lap-Penalty, weil er den Sturz von Aegerter auslöste.



Runde 4: Bautista und Razgatlioglu 1,2 sec vor Rinaldi, Bassani und Rea. Vierge verdrängt Locatelli von Platz 9. Schnellste Runde Razgatlioglu in 1:33,174 min.



Runde 5: Razgatlioglu kämpft sich an die Führung zurück. Petrucci tritt seine Strafe an und fällt von Platz 6 auf 10 zurück. Gerloff mit der besten BMW auf Platz 11.



Runde 6: Nur Rinaldi (3.) kann den Speed der Spitze mitgehen, Bassani und Rea kämpfen 2 sec zurück um Platz 4. Öttl auf 12.



Runde 7: Bautista vorbei an Razgatlioglu. Sturz Lecuona und Petrucci und Kurve 8. Der Honda-Pilot winkt Hilfe herbei. Das Rennen wird abgebrochen!