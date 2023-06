Misano, Lauf 2: Bautista überragend, Toprak Zweiter

Beim Heimspiel von Ducati in Misano triumphierte Weltmeister Álvaro Bautista auch im zweiten Superbike-Lauf. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Axel Bassani (Ducati) flankierten den Spanier auf dem Podium.

Durch das Superpole-Race hat sich die Startaufstellung auf den vorderen Positionen nur geringfügig verändert. Aus der ersten gingen Álvaro Bautista (Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Michael Rinaldi (Ducati) in den zweiten Lauf. In Reihe 2 lauerten Axel Bassani (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) und Alex Lowes (Kawasaki). Nach dem Sturz im Superpole-Race musste Dominique Aegerter von Platz 11 starten, Philipp Öttl (Ducati) von Position 14. Nicht mehr dabei waren Honda-Pilot Iker Lecuona (Sturz in Lauf 1) und BMW-Gaststarter Gabriele Ruiu (Motorschaden).

Razgatlioglu gewann den Sprint zur ersten Kurve, aber schon in der zweiten Runde übernahm Bautista das Kommando und fuhr mit schnellen Rundenzeiten auf und davon. Mit dem Sieg im zweiten Hauptrennen ist Misano bereits das dritte Triple des Weltmeisters in Folge!

Razgatlioglu und Rinaldi kämpften fortan um den zweiten Platz. In Runde 16 wurde das Duell durch einen Verbremser des Ducati-Piloten entschieden. Rinaldi berührte das Hinterrad der Yamaha und stürzte. Platz 3 auf dem Podium erbte Axel Bassani – der Intimfeind des Ducati-Werkspiloten.

20 sec hinter dem Sieger kreuzte Jonathan Rea auf der vierten Position die Ziellinie. Der Nordire kämpfte lange mit Ducati-Privatier Bassani, im letzten Renndrittel hatte der Kawasaki-Pilot dem Italiener aber nicht mehr entgegenzusetzen.

Die beste Honda brachte Xavi Vierge auf Platz 5 ins Ziel. Auch wenn der Spanier dabei von den Ausfällen von Rinaldi und Lowes profitierte, scheint die CBR1000RR-R mit der neuen Schwinge einen Schritt nach vorn gemacht zu haben.

Umkämpft war der sechste Platz, den Andrea Locatelli (Yamaha) knapp vor Danilo Petrucci (7./Ducati), Garrett Gerloff (8./BMW) und Philipp Öttl (9./Ducati) rettete.

Auch Dominique Aegerter war in diverse Positionskämpfe verwickelt. Nach 21 Runden sah der Schweizer auf elften Position das Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Bautista, Rinaldi und Rea in die erste Kurve. Sturz Rabat.



Runde 1: Razgatlioglu weiter vor Bautista und Rinaldi. Rea 0,9 sec zurück. Redding auf 9, Vierge Siebter. Aegerter (12.) und Öttl (13.) hintereinander.



Runde 2: Bautista fliegt in 1:33,964 min vorbei an Razgatlioglu und führt um 1,1 sec. Rea fällt hinter Bassani auf Platz 5 zurück. Sturz Mizuno.



Runde 3: Auch Rinaldi (2.) schafft es vorbei an Razgatlioglu (3.). Aegerter und Öttl unverändert.



Runde 4: Bassani (4.) unter Druck von Rea, Lowes und Vierge. Öttl (12.) überholt Aegerter (13.).



Runde 5: Bautista 2,2 sec vor Rinaldi und 2,5 sec vor Razgatlioglu. Öttl vorbei an Gerloff auf Platz 11. Aegerter fällt hinter Gardner auf Platz 14 zurück.



Runde 6: Bautista fährt 0,5 sec als der Rest. Bassani (4.) hat sich etwas Luft von Rea verschafft. Petrucci und Öttl kämpfen um Platz 9. Redding Elfter.



Runde 7: Rinaldi gerät immer mehr unter Druck von Razgatlioglu.



Runde 8: Bautista 3,5 sec vor Rinaldi und Razgatlioglu. Sturz Lowes.



Runde 9: Öttl Neunter. Gerloff, Gardner, Aegerter, Redding, Baldassarri und Ray kämpfen um Platz 10.



Runde 10: Baldassarri und Ray vorbei an Redding (15.). Luca Vitali (Kawasaki) steuert die Box an, setzt das Rennen aber fort.



Runde 11: Bautista 3,8 sec vor Rinaldi und 4,5 sec vor Razgatlioglu. Sykes (!) überholt Redding und ist 16. Locatelli (7.) unter Druck von Petrucci und Öttl.



Runde 12: Bassani und Rea kämpfen um Platz 4. Vierge einsam auf Platz 6. Locatelli, Petrucci und Öttl kämpfen um Platz 7. Aegerter Zwölfter.



Runde 13: Razgatlioglu lässt nicht locker und liegt nur 0,3 sec hinter Rinaldi.



Runde 14: Bautista um 5,2 sec vorn. Sturz Baldassarri.



Runde 15: Razgatlioglu schnappt sich den Italiener!



Runde 16: Sturz Rinaldi am Hinterrad von Toprak – fast hätte der Italiener den Yamaha-Piloten mit sich gerissen.



Runde 17: Bautista 6,6 sec vor Razgatlioglu und 14,8 sec vor Bassani.



Runde 18: Locatelli (7.), Petrucci, Öttl und Gerloff innerhalb einer Sekunde. Sykes auf Platz 13.



Runde 19: Bautista führt die gesamte Gerade vor Razgatlioglu. Ray gibt das Rennen auf.



Runde 20: Nur die Gruppe um Platz 7 kämpft noch um Positionen.



Letzte Runde: Bautista gewinnt vor Razgatlioglu und Bassani. Gerloff (8.) verweist Öttl auf Platz 9.