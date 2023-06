Sam Lowes: «Will es in der Superbike-WM versuchen»

Was kann Moto2-Sieger Sam Lowes in der Superbike-WM erreichen?

Mit Sam Lowes klopft ein hochkarätiger Moto2-Pilot in der Superbike-WM an. Der Engländer lässt offen, wann und mit welchem Team oder Hersteller der Wechsel erfolgen kann. Dabei wurden schon Gespräche mit Ducati geführt.

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen von den Wechselabsichten von Moto2-Ass Sam Lowes in die Superbike-WM, dessen Zwillingsbruder Alex aktuell an der Seite von Jonathan Rea für das Werksteam von Kawasaki fährt.

Ursprünglich war auch Sam mit seriennahen Motorrädern unterwegs. Den Gewinn der Supersport-WM 2013 nutzte er als Sprungbrett in die Moto2-WM und hat sich dort mit zehn Siegen und 26 Top-3-Ergebnissen etabliert. Den Ruf eines Bruchpiloten konnte der Engländer aber nie ganz loswerden, eben weil er regelmäßig stürzte.

Sam ist mit aktuell 32 Jahren und acht Monaten der mit Abstand älteste Fahrer in der mittleren GP-Kategorie und spürt, dass es ist an der Zeit ist, sich nach einem Wirkungskreis umzuschauen. Deshalb besuchte Sam mit seiner Frau Marina Rossi das Superbike-Meeting in Misano am vergangenen Wochenende.

«Wenn man mich und meine Karriere ansieht, ich bin ich jetzt 32 Jahre alt und fühle mich zwar jung, aber in diesem Paddock ist man ein wenig älter. Für mich ist es normal, dass ich mich ein wenig umschaue», sagte Lowes im Vorfeld des Mugello-GPs. «Alex ist auch dort. Vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht auch erst in ein paar Jahren, aber auf jeden Fall würde ich in meiner Karriere gerne hier fahren und es auf einem Superbike versuchen. Wenn Alex dann auch dabei ist, wäre das lustig.»

Denkbar ist mit der Unterstützung des Biermilliardärs Marc van der Straten, für dessen Moto2-Team Lowes seit 2020 fährt, ein Ein-Mann-Team mit Ducati. Gespräche mit den Italienern wurden bereits geführt.

«Ich habe das Glück, ein großartiges Team hinter mir zu haben und befinde mich in einer guten Position. Es war einfach schön, die Situation ein wenig einzuschätzen, aber wir haben gerade erst Juni, es ist also noch früh», beschwichtigte Lowes. «Ich bin schon ziemlich lange in der Moto2 und ein Tapetenwechsel wäre vielleicht eine Möglichkeit, meine Karriere weiter voranzutreiben. Für Alex und mich wäre es schön, gegeneinander zu fahren, damit ich versuchen kann zu beweisen, dass ich der schnellere Zwilling bin!»