Honda-Pilot Xavi Vierge fehlten nur 3 sec zum Podium

Nachdem Iker Lecuona im Superpole-Race abgeschossen wurde, lag es im zweiten Superbike-Lauf an Xavi Vierge, für Honda die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Der Spanier erledigte seinen Job in Misano ausgezeichnet.

Am Freitag war Xavi Vierge der schnellere der beiden Honda-Werkspiloten, doch in der Superpole hatte der 25-Jährige Pech und erreichte nur Startplatz 16. Im ersten Lauf kam der Spanier hauptsächlich deswegen nicht über Platz 10 hinaus.



«Wir hatten uns viel mehr erhofft, aber so weit hinten in der Startaufstellung zu starten, macht alles sehr schwierig, besonders auf einer Strecke wie Misano», ärgerte sich Vierge. «Was mich am meisten frustriert, ist, dass wir das Potenzial hatten, viel besser abzuschneiden, aber im Qualifying hatte ich wieder einmal sehr viel Pech. Wir hatten eine gelbe Flagge mit meinem ersten Reifen und dann wurde die Session mit der roten Flagge unterbrochen, als ich gerade auf einer schnellen Runde mit dem zweiten Reifen war. Ein Platz unter den ersten Zehn im ersten Lauf ist nicht schlecht, aber nicht das, was wir erreichen wollen.»

Im Superpole-Race befand sich Vierge in Runde 7 bereits vor seinem Teamkollegen auf Platz 8, als dieser von Danilo Petrucci (Ducati) vom Motorrad gerammt wurde.



«Es tat mir leid für Iker, der im Sprintrennen wirklich Pech hatte. Andererseits hatte er auch Glück, dass er nicht schwer verletzt ist», bedauerte Vierge. «Wir hatten eine kleine Änderung an der Abstimmung vorgenommen, womit ich ein ausgezeichnetes Superpole-Race fahren konnte und uns für das zweite Rennen einen Start aus der dritten Reihe verdienten. Ich habe das Beste daraus gemacht und einen guten fünften Platz erreicht. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Ergebnis und mit der Arbeit, die wir an diesem Wochenende geleistet haben.»

Die Fortschritte von Honda gehen in der Superbike-WM 2023 ein wenig unter, weil mittlerweile nicht nur Álvaro Bautista mit der Ducati schnell ist, sondern auch sein Teamkollege Michael Rinaldi und die Privatiers Axel Bassani und Danilo Petrucci. Auch Yamaha ist 2023 stärker aufgestellt.



«Es ist richtig, dass Ducati ziemlich weit vorn liegt. Das zweite Rennen mit mehr als 20 Sekunden Rückstand auf den Sieger zu beenden, ist zu viel», stellte der Spanier klar. «Aber wir sind jetzt näher an Kawasaki und Yamaha dran und waren nicht weit vom Podium entfernt – nur drei Sekunden, um genau zu sein. Wir müssen also weiter so gut arbeiten.»