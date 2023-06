Trotz F1-Rückkehr: Keine Zweifel an Honda-Attitüde

Honda kehrt ab 2026 als Motorenlieferant in die Formel 1 zurück. Werksfahrer Xavier Vierge glaubt nicht, dass dies Auswirkungen auf das Engagement in der Superbike-WM haben wird.

Nach der Saison 2021 hat sich Honda aus der Formel 1 zurückgezogen, 2026 kehrt der Automobilkonzern zurück. Begründet wird dieser Schritt vor allem mit dem dann greifenden neuen Motoren-Reglement, das einen höheren Elektroanteil und nachhaltige Kraftstoffe vorsieht.

«Einer der Hauptgründe für unsere Entscheidung, die neue Herausforderung anzunehmen, ist das Streben der Formel 1, eine nachhaltige Rennserie zu werden», sagte Honda-CEO Toshihiro Mibe. Dies stehe in Einklang mit dem Vorhaben des Konzerns, CO2-Neutralität zu erreichen.

«Wir haben den gleichen Antrieb, die gleiche Entschlossenheit und den gleichen unermüdlichen Ehrgeiz, auf der Rennstrecke erfolgreich zu sein. Honda ist ein globaler Gigant und sein Erfolg im Motorsport ist langjährig und unglaublich beeindruckend», erklärte Lawrence Stroll, dessen Aston-Martin-Team, noch bis inklusive 2025 mit Mercedes-Motoren unterwegs, sich dann mit Honda verbünden wird.

Die Honda Racing Corporation galt einst als schlagkräftigste Rennabteilung der Welt, doch in der MotoGP-WM wurde seit 2019 kein Titel gewonnen, bei den Superbikes seit 2007.

Für Superbike-WM-Werksfahrer Xavi Vierge kein Grund für Zweifel. «Das Team leistet gute Arbeit, das vorhandene Potenzial nutzen wir ganz ordentlich», erzählte der Spanier beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Es ist aber nach wie vor so, dass uns etwas fehlt. Zum Beispiel auf der Bremse und am Kurveneingang sind wir hervorragend, da machen wir viel Zeit gut. Aber in Schräglage und beim Hinausbeschleunigen verlieren wir einiges, das macht unser Leben schwierig. Bei uns kommt es auch stark auf die Strecke an, ob wir mehr oder weniger straucheln. Honda ist ein Sieger, sie werden wie immer alles auf den Tisch bringen. Manchmal ist es einfach, manchmal schwierig. Aber das Ziel von Honda ist, zu gewinnen. Wenn sie hier sind, dann, weil sie gewinnen wollen.»