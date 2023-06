Yamaha: «Kein Geheimnis, dass das Geschäft gut läuft»

Keine andere Marke engagiert sich im SBK-Paddock so umfassend wie Yamaha. Über die Jahre hat sich das für den japanischen Hersteller zu einem lukrativen Geschäftsmodell entwickelt.

Das Blau von Yamaha ist im SBK-Fahrerlager omnipräsent. Im R3-Markencup sehen wir talentierte Jugendliche, die sich für einen Platz in der Supersport-300-WM empfehlen wollen. In der WM-Einstiegsklasse sitzen zirka 40 Prozent der Fahrer auf einer Yamaha. Und in der Supersport-WM stellt der japanische Hersteller ebenso die meisten Teilnehmer wie bei den Superbikes.

«Wir hören mit der Arbeit nie auf», betont Yamahas Road-Racing-Manager Andrea Dosoli. «Wenn ich mir die Investitionen anschaue, und was wir zurückbekommen, dann ist die SBK die richtige Plattform. Mit ihr erreichen wir zwei Ziele: Wir können Fahrer entwickeln und haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass das eines unserer Hauptziele ist. Und wir können den Markt mit unseren Produkten füttern, die wir in den höchsten Wettbewerbskategorien entwickelt haben.»

«Es ist kein Geheimnis, dass das Geschäft gut läuft», ergänzte der Italiener. «Das Racing-Business wächst, es gibt keinen Grund, das Engagement zu reduzieren. Das Gegenteil ist der Fall: Wir werden zukünftig noch mehr investieren. Weil wir davon überzeugt sind, dass sich der Markt in diese Richtung entwickelt. Wir müssen darauf vorbereitet sein, den Wünschen unserer Kunden nachkommen zu können.»