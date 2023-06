Wie Álvaro Bautista für die SBK-Rückkehr vorsorgte

Zwischen den Superbike-Meetings in Misano und Donington Park absolvierte Álvaro Bautista einen zweitägigen Test mit der MotoGP-Ducati. Für seine Rückkehr auf die Panigale V4R hatte der Weltmeister von Anfang an einen Pla

Für den Gewinn der Superbike-WM 2022 wurde Álvaro Bautista von Ducati mit einem Test der aktuellen Desmosedici belohnt. Der Spanier kannte das MotoGP-Bike aus den Jahren 2016 und 2017, als es noch nicht so konkurrenzfähig war. Der Test fand auf dem Misano World Circuit statt, wo der 38-Jährige zuvor beim Superbike-Meeting Superpole und drei Siege feierte. Die Umstellung bei seiner Rückkehr auf die V4R an diesem Wochenende in Donington Park könnte nicht extremer sein.

«Der Unterschied ist tatsächlich gewaltig. In Misano war es heiß, es herrschte Bilderbuchwetter. In Donington ist es kalt und es regnet», scherzte Bautista im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Und was die Umstellung auf meine Panigale V4R betrifft: Wenn du in Misano mit einem MotoGP-Bike fährst, ist es wie eine andere Rennstrecke, die Geraden erscheinen dir viel kürzer. Aber es hat großen Spaß gemacht. Natürlich sind die Motorräder grundverschieden, was Leistung, Bremsen und andere Dinge betrifft.»

In der Superbike-WM 2023 beginnt mit dem sechsten Saisonmeeting eine entscheidende Phase, wenn vor der Sommerpause im Juli drei Rennwochenenden anstehen. Bautista war sich dessen sehr bewusst und sorgte vor.

«Die Desmosedici muss man ganz anders fahren, als das Superbike. Ich hatte den MotoGP-Fahrstil noch im Hinterkopf und habe mich schnell anpassen können. Ich war selbst überrascht, wie gut ich mich fühlte – womöglich zu gut. Deshalb bin ich am zweiten Tag für ein paar Runden zurück auf mein Superbike, um mich wieder daran zu gewöhnen», verriet der souveräne WM-Leader. «Das war wichtig, denn so bin ich mit der Mentalität nach Hause gefahren, dass ich ein Superbike-Pilot bin. Ein solcher Test ist schwierig, wenn man anschließend drei Superbike-Meetings vor sich hat. Dann darf man sich nicht komplett auf das MotoGP einlassen, sonst verliert man die Referenz.»