Toprak glaubt: Bautista hatte Angst vor einem Sturz

Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu ist überzeugt, dass er und Jonathan Rea (Kawasaki) Superbike-WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) in Donington Park Paroli bieten können. Am Trainings-Freitag lagen beide vor ihm.

Erkenntnisse konnten die Teams aus den beiden 45-minütigen Sessions am Freitag keine gewinnen, wegen der Mischbedingungen drehten die Fahrer kaum Runden. Dabei wären die Trainings wegen des neuen Asphalts in Donington Park sehr wichtig gewesen, um die richtige Reifenwahl für das erste Rennen am Samstag zu treffen.

Dass Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 vorne zu finden sind, überrascht niemanden: Beide sind außergewöhnliche Könner auf der gut vier Kilometer langen Strecke in England.

Toprak nutzte die ersten zwei Minuten des FP2, als es noch trocken war, um seine schnellste Runde zu drehen. In dieser war er den Wimpernschlag von 0,012 sec langsamer als die Tagesbestmarke von Jonathan Rea. WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) ließ es ruhiger angehen und wurde mit einer guten halben Sekunde Rückstand Achter.

«Es freut mich, dass ich auf dieser Strecke wieder den normalen Jonathan Rea sehe, der sehr stark ist», erzählte Razgatlioglu in kleiner Journalistenrunde. «Ich hoffe, dass wir in den Rennen wieder wie 2021 kämpfen können. Ich bin dieses Jahr gelangweilt, und alle Fans sind gelangweilt, weil jeder in den Rennen für sich allein fährt. Schau dir nur Misano an. Ich hoffe, dass wir dieses Wochenende in den Rennen viel kämpfen und es jeder genießt.»

«Es sieht so aus, als wären wir und Johnny sehr stark», ergänzte der Yamaha-Star. «Bautista ging kein Risiko ein, weil er der WM-Führende ist – er hatte Angst vor einem Sturz. Würde er sich etwas brechen, ist die Meisterschaft weg. Deshalb hat er Angst – was ganz normal ist. Johnny und ich sind dagegen sehr siegeshungrig. Aber Alvaro wird kommen, auch Alex Lowes wird stark sein. Ich bin am Freitag ohne Referenz gefahren. Und weil der neue Asphalt schwarz ist, können wir nicht mehr erkennen, ob er nass oder trocken ist.»