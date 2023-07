Philipp Öttl: Ducati ging kurz vor dem Ziel kaputt

Am Freitag setzte Philipp Öttl als Dritter ein Ausrufezeichen, doch der erste Lauf der Superbike-WM 2023 in Donington Park endete mit einem Ausfall. Der Motorschaden an seiner Ducati passierte in der letzten Runde.

Beim Saisonauftakt in Australien glänzte Philipp Öttl mit Platz 6 im Sprintrennen und als Fünfter im zweiten Lauf – seinem bisher bestes Finish seit seinem Aufstieg in die Superbike-WM. Doch bei den Meetings auf der Insel Lombok sowie Assen und Barcelona verpasste der Bayer die Top-10. Seit Misano ging es wieder aufwärts, was Platz 9 im zweiten Hauptrennen bestätigte.

Das Meeting in Donington Park begann für den Go-Eleven-Ducati-Piloten als Dritter am Freitag hoffnungsvoll und von Startplatz 11 war ein einstelliges Ergebnis möglich. Der 27-Jährige fuhr am Ende einer Gruppe, die bis Andrea Locatelli (Yamaha) auf Platz 5 reichte.

Auf Platz 10 liegend rollte Öttl in der letzten Runde mit Motorschaden aus. «Das Rennen war eigentlich gut – bis eine halbe Runde vor dem Ende! Dann ist der Motor kaputtgegangen und ich musste das Bike abstellen», stöhnte Öttl. «Sonst waren das Rennen und der Speed ordentlich. Ich habe zu Beginn eine Weile mit Lecuona gekämpft und nachdem ich ihn überholt hatte, holte ich zur Gruppe vor mir auf. Aber dann war es das auch schon. Wenn so etwas im Warm-up passiert, ist mir das wurscht. Seit Misano fühle ich mich mit dem Bike wieder gut und das Team leistet großartige Arbeit. Aber gerade jetzt, wo wir Ergebnisse benötigen, passiert so etwas – es geht ums nächste Jahr!»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Donington Park, Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Polesetter Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Danilo Petrucci, Jonathan Rea & Álvaro Bautista © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose 1. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Álvaro Bautista & Jonathan Rea Zurück Weiter

Wie umkämpft die Superbike-WM in diesem Jahr ist, wurde im ersten Lauf einmal mehr offensichtlich. Öttl lag in Runde 20 im Sandwich der BMW-Piloten Tom Sykes (8.) und Scott Redding (10.) an neunter Position. Auf Leader Álvaro Bautista (Ducati) hatte das Trio elf Sekunden Rückstand, auf den Dritten Jonathan Rea (Kawasaki) jedoch nur fünf Sekunden. «Der Redding hatte zum Schluss etwas mehr im Köcher», fiel Philipp Öttl auf. «Für Sonntag können wir aber sicher auch noch etwas nachlegen, indem wir die Abstimmung der Elektronik verbessern. Der Ausfall kurz vor Schluss war schon ärgerlich.»