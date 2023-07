Warten auf Entlassung: Tom Sykes weiter Krankenhaus

Ausgerechnet sein Heimrennen in Donington Park markierte für Tom Sykes aller Voraussicht nach sein Saisonende. Der BMW-Pilot befindet sich nach seinem schweren Sturz im zweiten Lauf noch immer im Krankenhaus.

Nach der unschönen Trennung von BMW nach der Superbike-WM 2021 und einer eher dürftigen Saison mit Ducati in der BSB, kehrte Tom Sykes 2023 mit Puccetti Kawasaki in die Superbike-WM zurück. Aber die ZX-10RR war ohnehin nicht mehr das beste Motorrad, das private Motorrad noch viel weniger. Mit nur einem WM-Punkt erfolgte nach dem Meeting in Barcelona die Trennung.

Bei ROKit BMW fand der Engländer als Ersatz für den verletzten Michael van der Mark eine nahtlose Weiterbeschäftigung. Aber wie der Niederländer in Assen flog auch Sykes bei seinem Heimrennen in Donington per Highsider von der M1000RR. Die Verletzungen des 37-Jährigen sind nicht bedrohlich, aber langwierig und schmerzhaft: Zehn Rippen sind gebrochen, davon drei gleich mehrfach, dazu knackste sich der Weltmeister von 2013 den linken Knöchel an.

Sykes meldete sich noch nicht persönlich zu Wort, aber BMW gab ein Update heraus. Demnach muss der Pechvogel noch ein paar Tage zur Beobachtung im Queen’s Medical Centre in Nottingham bleiben. Es gehe ihm aber soweit gut und er dankte für die vielen Genesungswünsche.

Da Michael van der Mark vor der Rückkehr steht und Rippenbrüche zur vollständige Heilung mehrere Monate benötigen, kann von einem Saisonende von Sykes ausgegangen werden – und möglicherweise auch von seinem Karriereende.