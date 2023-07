Xavi Vierge von Honda-Misere in Donington überrascht

Honda-Fans wurden beim Meeting der Superbike-WM 2023 in Donington Park auf eine harte Probe gestellt. Iker Lecuona und Xavi Vierge waren in keiner Session konkurrenzfähig und holten zusammen nur sieben WM-Punkte.

Die Bemühungen von Honda, in der Superbike-WM den Anschluss zu schaffen, haben beim sechsten Saisonmeeting einen herben Dämpfer bekommen. Auf der 4023 Meter langen Rennstrecke in Donington haderten Iker Lecuona und Xavi Vierge mit der Abstimmung ihrer CBR1000RR-R, dazu gesellten sich Stürze und Defekte.

Dass es kein Wochenende zum Feiern wird, war spätestens nach der Superpole klar. Lecuona qualifizierte sich als 13. Vierge gar nur als 17., dennoch holte der 26-Jährige als Elfter im ersten Lauf das beste Ergebnis in Donington. Im Superpole-Race reichte es für Vierge nur zu Platz 14, das zweite Rennen gab er mit einem technischen Problem auf.

«Ich hatte wie immer Probleme mit dem weichen Reifen und war nicht in der Lage, schnell zu fahren», erklärte Vierge seinen Startplatz. «Das ist wirklich schade, denn im Rennen hatte ich ein gutes Gefühl für das Motorrad. Mit dem harten Reifen erreichte ich fast meine Rundenzeit aus der Superpole. Wir haben ein paar Punkte geholt, das ist auch positiv, aber wir müssen eine Lösung finden, um den weichen Reifen zu nutzen, das ist entscheidend. Im Sprintrennen waren wir einfach nicht schnell genug, und in Rennen 2 hatten wir einen guten Start und lagen im Mittelfeld, aber leider hatten wir ein kleines Problem, das mich zu einem Boxenstopp zwang. Es ist klar: Dieses Wochenende war bitter für uns. Wir hatten nicht erwartet, dass wir so sehr kämpfen würden.»

Beim 23-jährigen Lecuona ging in den Rennen gar nichts vorwärts. Ein Sturz auf Platz 13 liegend beendete das erste Rennen kurz vor dem Ende. Im Superpole-Race kreuzte der Spanier als 13. die Ziellinie und holte im zweiten Lauf als 14. seine einzige Platzierung in den Punkten.

«Ich ging zuversichtlich in das erste Rennen – bedauerlicherweise sollte es nicht so sein, und mein Start war wahrscheinlich der beste Teil. Obwohl ich mich mit der Front gut und stark fühlte, hatte ich von Beginn an mit dem Heck zu kämpfen und hatte null Grip. Als Remy mich überholte, überbremste ich und stürzte in Kurve vier», erklärte der Lecuona, der sich beim Sturz das Handgelenk verstauchte.

«Es war ein hartes Wochenende – auch ohne diesen Sturz hatte ich zu kämpfen», knurrte der frühere MotoGP-Pilot. «Es gab allerdings auch Positives, denn wir haben vor dem zweiten Rennen die Basis unseres Motorrads verändert, was zwar riskant war, aber wir mussten versuchen, um einen Ausweg zu finden. Runde für Runde verbesserte sich die Situation und auch mein Tempo, indem ich mich konzentrierte und weiter Druck machte. Tatsächlich war der gesamte zweite Teil des Rennens eine Steigerung. Ich habe einige Sekunden auf die Gruppe vor mir aufgeholt und die Rundenzeiten waren wirklich gut. Auch wenn der vierzehnte Platz nicht annähernd das ist, was wir erreichen wollen, war dieser Teil des Rennens gut.»