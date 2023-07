Auktion für Hochwasseropfer: SBK-Stars machen mit

Das Leid und die Zerstörung in der Region Emilia-Romagna durch das Hochwasser im Mai waren und sind gewaltig. Superbike-Stars wie Álvaro Bautista (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) konnten da nicht zusehen.

Norditalien wurde in den vergangenen Monaten von zwei Wetterextremen heimgesucht. Zuerst herrschte eine Dürre, im Mai setzten dann beispiellose Regenfälle ein und die meisten Flüsse traten über die Ufer. Die Folge waren Überschwemmungen und Erdrutsche, es gab Tote. 37 Gemeinden der Emilia-Romagna waren betroffen, das Leid und die Zerstörung ist gewaltig.

Als die Superbike-WM 2023 Anfang Juni in Misano gastierte, waren die Zerstörungen vielerorts zu sehen. Es gab Hilfsaktionen von Teams, Fahrern und von Promoter Dorna. Eine weitere, um Spendengelder für Betroffene zu sammeln, wurde am Dienstag gestartet. Auf charitystars.com werden von den Piloten signierte Teile versteigert, darunter Verkleidungsteile und persönliche Schutzausrüstung wie Helm, Stiefel, Lederkombi bis zu Knieschleifern.

Viele Piloten haben mitgemacht: Unter anderem Álvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu, Michael Rinaldi, Danilo Petrucci, Axel Bassani, Dominique Aegerter und Remy Gardner haben Gegenstände gespendet. Die Auktionen haben am 4. Juli beginnen und enden mit dem Start des ersten Superbike-Laufs in Imola am 15. Juli.