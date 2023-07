Garrett Gerloff (BMW): «Wir kommen immer näher»

Seine Position als bester BMW-Pilot hat Garrett Gerloff beim Superbike-Meeting in Donington an Scott Redding abgeben müssen, dennoch blickt der US-Amerikaner im Team Bonovo action zufrieden auf das sechste Saisonmeeting.

Garrett Gerloff hatte sich zuletzt als konstantester BMW-Pilot erwiesen. Beim Meeting in Barcelona überholte er in der Gesamtwertung Aushängeschild Scott Redding von ROKit BMW und lag nach Misano zehn Punkte vor dem Engländer.



Das reichte aber nicht, um das starke Wochenende von Redding in Donington Park auszugleichen. Allein mit seinem vierten Platz im zweiten Rennen holte der 30-Jährige mehr Punkte als Gerloff am gesamten Wochenende. Mit 63 zu 61 Punkten hat nun Redding wieder die Nase vorn.

Es würde anders aussehen, wäre Gerloff im ersten Rennen nach einem Kontakt nicht gestürzt. «Ich fühlte mich gut und ich wollte ein starkes Rennen fahren. Umso enttäuschter bin ich», erzählte der Bonovo-Pilot. «Ich fuhr in Kurve eins und hatte Lecuona innen. Aus irgendeinem Grund richtete er sein Bike in der Mitte der ersten Kurve auf und als er das tat, berührte er mich und meinen Lenker und ich stürzte direkt. Ich war sofort am Boden. Ich kann froh sein, dass niemand dahinter mich berührt hat. Aber leider habe ich auch Bradley Ray mitgenommen. Es ist sehr unglücklich gelaufen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Donington Park © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Gerloff und Aegerter © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Rea und Lowes © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Redding und Rea © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Petrucci © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Im Sprintrennen am Sonntagvormittag stürmte der US-Amerikaner dafür zwei Positionen vor Redding als Siebter ins Ziel. «Das Motorrad fühlte sich zum ersten Mal gut an. Wir haben mit verschiedenen Einstellungen gespielt und im Superpole-Race fühlte sich schließlich alles supergut an. So konnte ich als Siebter unter den ersten Neun landen. Das war wirklich positiv für das gesamte Team», berichtete Gerloff. «Im zweiten Rennen hatte ich einen tollen Start und lag auf dem fünften Platz. Ich fühlte mich gut, aber ich hatte Mühe, das Tempo beizubehalten. Ich hatte mit etwas Armermüdung zu kämpfen. Es war kein Arm-Pump, ich verlor nur an Kraft in meinem Arm und das machte es schwierig, konstant zu bleiben. Ich habe ein paar dumme Fehler gemacht und die Leute haben mich überholt. Aber am Ende war ich immer noch mit Scott und den anderen Jungs in der Gruppe. Das war super positiv und ich bin sehr glücklich darüber. Wir kommen immer näher und ich weiß, dass wir in eine gute Richtung gehen.»