Paolo Ciabatti (Ducati): «Philipp Öttl hat Potenzial»

Vieles deutet daraufhin, dass es in den drei Ducati-Kundenteams in der Superbike-WM 2024 mit den gleichen Fahrern weitergeht. Weshalb Philipp Öttl die Unterstützung von Sportdirektor Paolo Ciabatti genießt.

Fahrermanager Alberto Vergani erzählte SPEEDWEEK.com bereits Anfang Juni in Misano, dass es für seine beiden Schützlinge Danilo Petrucci und Axel Bassani keinen Platz in einem Werksteam gibt und sie in ihren jetzigen Ducati-Teams Barni und Motocorsa weitermachen werden.

Im dritten Ducati-Kundenteam Go Eleven fährt seit 2022 Philipp Öttl, der ebenfalls gerne mit seiner Truppe weitermachen würde. «Ich muss zeigen, dass ich ein guter Fahrer bin, der eine Ducati verdient hat», sagte der 27-Jährige in England. «Die Ducati ist ein hochwertiges Bike, auch das Team ist sehr gut. Ich bin glücklich bei ihnen und möchte bleiben, aber auch viele andere wollen für dieses Team fahren. Weil sie wissen, dass das ein gutes Team ist.»

Philipp brillierte dieses Jahr beim Saisonauftakt in Australien mit den Rängen 6 und 5 im Superpole-Race und dem zweiten Hauptrennen. In Misano und Donington holte er weitere vier Top-10-Plätze und zeigte auch in Trainings immer wieder starke Leistungen.

Denn man darf nicht vergessen, dass wir dieses Jahr in der Superbike-WM 14 Fahrer auf reinrassigen Werksmaschine sehen, hinzu kommen drei sehr schnelle Ducati und zwei starke Yamaha in Kundenteams. Das ergibt 19 konkurrenzfähige Piloten, die Top-10 sind für einen Privatier beachtliche Ergebnisse.

In der Geschichte der 1988 gegründeten seriennahen Weltmeisterschaft sticht unter den deutschen Fahrern Max Neukirchner mit zwei Siegen und zehn Podestplätzen heraus.

Jonas Folger hat einen achten Platz als bestes Ergebnis vorzuweisen, Sandro Cortese und Stefan Bradl Rang 6. Markus Reiterberger schaffte es immerhin einmal auf Position 5 – wie Philipp Öttl.

«Wir sahen gute Leistungen in Misano und auch Donington», urteilte Ducatis Sportdirektor Paolo Ciabatti beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Es sieht auch so aus, als wäre das Go-Eleven-Team glücklich mit Philipp und als wäre es Philipp mit ihnen. Ich sehe keinen Grund, weshalb sie nicht zusammen weitermachen sollen. Natürlich zählen Ergebnisse. Er hat bewiesen, dass er Potenzial hat, er muss es nur zusammenbringen. Dann ist er sicher näher an der Spitze dran. Außerdem ist Deutschland ein sehr wichtiger Markt für Ducati, da hilft ein deutscher Fahrer.»