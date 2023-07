Michael Rinaldi: «Das härteste Rennen meines Lebens»

Michael Ruben Rinaldi hatte seit dem WM-Lauf in Donington keine einfache Zeit. Nach dem Crash des Italieners, beidem er Tom Sykes traf, verbrachte er viel Zeit im Krankenbett. Am Samstag hatte er in Imola zu kämpfen.

Ducati-Werksfahrer Michael Ruben Rinaldi freute sich endlich auf sein Heimspiel in Imola, nachdem ihm die Ärzte in dieser Woche grünes Licht für die Rennteilnahme gegeben haben. Der Italiener kam am Freitag in der kombinierten Zeitenliste der freien Trainings beim siebten Event der Superbike-WM 2023 auf Position 1, mehr als eine halbe Sekunde vor Teamkollege und Weltmeister Álvaro Bautista.

Doch in der Superpole am Samstag sollte sich das Blatt wenden. Durch eine gelbe Flagge, ausgelöst von Honda-Fahrer Iker Lecuona in der letzten Kurve, konnte Rinaldi keine Runde mehr aus dem Hut zaubern: Startplatz 8 auf dem 4,9 km langen Kurs.

Im ersten Rennen von Imola kam der WM-Sechste auf Position 5 ins Ziel. «Es war das härteste Rennen meines Lebens, denn nach einer Woche im Bett, auf einer Strecke, auf der du nie Zeit hast durchzuschnaufen, da war bereits nach zehn Runden die ganze Energie aufgebraucht», erklärte der Ducati-Werksfahrer in der Pressekonferenz.

«Leider begann der Tag mit etwas Pech, denn ich war in der Superpole schneller als die Pole-Position-Zeit unterwegs als die gelbe Flagge raus kam», ärgerte sich Rinaldi. «In der gesamten Session, gab es vier gelbe Flaggen, die meine Zeitenjagd beeinflussten. Das ist der Grund, dass ich nur von Platz 8 losfahren konnte.»

Wie verlief das Rennen für den 27-Jährigen bei Außentemperaturen von über 35 Grad im Schatten. «Nach einigen Nullern in diesem Jahr wollte ich zu Rennbeginn nicht zu viel Risiko eingehen. Ich wollte unbedingt das Ziel erreichen, meine Pace war gut und ich konnte andere Fahrer überholen», so der Italiener. «Ich dachte nicht daran, dass ich eine Chance auf das Podium haben werde, denn mit Startplatz 8 auf einer Strecke, wo Überholen schwierig ist und mit meiner körperlichen Verfassung, wollte ich es einfach nach Hause bringen.»

«Ich bin sehr stolz auf meine Leistung, aber ich habe dieses Jahr einfach etwas Pech. Wir müssen einfach weiterarbeiten. Ich möchte eine bessere zweite Saisonhälfte, denn ich fühle mich gut auf dem Motorrad. Ich muss eben konstanter werden und mehr Punkte erzielen.»