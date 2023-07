Toprak spielte mit Bassani: Die Analyse von Bautista

Toprak Razgatlioglu gewann in Imola sein erstes Hauptrennen in diesem Jahr

Nach dem Sturz von Weltmeister Alvaro Bautista im zweiten Superbike-Hauptrennen in Imola war der Weg frei für den ersten Sieg von Toprak Razgatlioglu. Der Türke hat sich die Taktik des Spaniers abgeschaut.

Im zweiten Hauptrennen im «Autodromo Enzo e Dino Ferrari» in Imola hatte Alvaro Bautista von Grid-Position 2 den besten Start und überflügelte Toprak Razgatlioglu auf dem Weg in die erste Kurve. In der dritten Kurve fand sich der Weltmeister plötzlich im Kiesbett wieder.

Damit war der Weg für Toprak zum ersten Sieg in einem Hauptrennen in diesem Jahr frei, dreimal hatte der Türke zuvor bereits im Superpole-Race triumphiert. Ein Selbstläufer war das nicht, Ducati-Privatier Axel Bassani aus dem Motocorsa-Team lieferte sich sehenswerte Kämpfe mit Razgatlioglu.

«Axel war stark und konnte mich überholen», schilderte Toprak. «Daraufhin habe ich beschlossen, ihm zu folgen und meinen Hinterreifen zu schonen. Drei Runden vor Schluss überholte ich ihn und legte gleich eine starke Pace vor. Er fuhr Vollgas – und ich ging kein Risiko ein.»



Razgatlioglu triumphierte mit der gleichen Taktik, wie sie Bautista schon die ganze Saison vormacht.

«Nach meinem Sturz sagte sich Toprak, dass er entspannen kann und spulte seine Runden ab», analysierte Bautista für SPEEDWEEK.com. «Drei Runden vor Schluss entschied er sich dann, die Führung zu übernehmen und davonzufahren. Die Pace war 1:48 und 1,47,9 min – am Ende fuhr er 1:47,6 min. Deshalb konnte er sich absetzen. Für mich ist das kurios, weil man über mich dauernd sagt, dass ich mit den anderen spiele. Weil es so aussieht, als würde ich hinterherfahren und dann pushen. Der Unterschied ist, dass die Pace mit mir hoch ist und ich dann noch etwas in der Hinterhand habe. Er hingegen hat mit Bassani wirklich gespielt. Er ließ Bassani 1:48 min fahren und legte dann 1:47,6 min vor – das hätte nicht gereicht, um mir zu folgen.»



«Er tat genau, was er tun musste», lobte der WM-Leader seinen Widersacher. «Er musste nichts riskieren, weil ich aus dem Rennen war. Also hat er das Rennen verwaltet, wie ich es auch mache.»

In Imola konnte Razgatlioglu seinen Rückstand gegenüber Bautista um 23 Punkte verringern, er beträgt aber immer noch 70 Zähler.