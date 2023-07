Viele Imola-Abbrüche: «Liegt in der Natur der Piste»

Die Streckenposten in Imola waren vielbeschäftigt

Imola war immer schon ein sehr beliebter Event im SBK-Kalender. Weil die Strecke mitten in der Stadt liegt und die Sturzräume sehr begrenzt sind, müssen sich die Fahrer und Funktionäre darauf einstellen.

Das «Autodromo Enzo e Dino Ferrari» nahe dem historischen Zentrum von Imola ist eine altehrwürdige Rennstrecke, 2023 wird das 70-jährige Jubiläum gefeiert. Die Superbike-WM war vor vergangenem Wochenende zuletzt 2019 dort, die Piste wird immer wieder wegen der geringen Sturzräume, eng stehenden Mauern und den für Motorräder mühsamen Schikanen kritisiert. Besonders problematisch ist die letzte Schikane vor Start/Ziel, weil dort ein Kiesbett verbaut ist. Rutscht ein Fahrer aus, landen automatisch Steine auf der Strecke und es muss abgebrochen werden. Dass es keine Service-Road gibt, die um das Autodrom führt, erschwert schnelles Handeln zusätzlich.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Imola, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu, Axel Bassani & Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Bradley Ray © Gold & Goose Alex Lowes & Jonathan Rea © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli & Jonathan Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Bradley Ray © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Álvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu & Andrea Locatelli © Gold & Goose 2. Rennen - Axel Bassani, Toprak Razgatlioglu & Jonathan Rea © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Über das Wochenende strömten bei schweißtreibenden Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius summiert 55.000 Fans an die Rennstrecke, trotzdem ist es unsicher, ob SBK im nächsten Jahr zurückkommen wird. Denn die Regionalverwaltungen in der Emilia-Romagna haben sich darauf verständigt, dass bezüglich der Topserien Imola für den Autorennsport stehen soll und Misano für den Motorradrennsport.

Wir sahen am vergangenen Wochenende atemraubende Rennen und auch diverse Stürze, schlimme Verletzungen blieben glücklicherweise aus. In Imola ist es besonders wichtig, dass die Offiziellen geistesgegenwärtig reagieren.

Allein das 45-minütige FP2 am Freitag musste nach Stürzen dreimal unterbrochen werden. Die Fahrer und Teams sind sich der Besonderheiten in Imola bewusst und berücksichtigen sie entsprechend in ihren Planungen.

«Auf dieser Strecke gibt es viele rote Flaggen. Du musst also mehr Satz Reifen aufheben als auf anderen Rennstrecken», erklärte WM-Leader Alvaro Bautista gegenüber SPEEDWEEK.com. «Normal sparen wir zwei Hinterreifen für den Fall von roten Flaggen, dort sparst du so viele wie möglich. Das Problem dieser Strecke ist, dass die Auslaufzonen gering sind, deshalb wird schnell abgebrochen.»

Es gibt noch weitere Aspekte, wie Kawasaki-Star Jonathan Rea schilderte: «In einigen Kurven stehen die Airfences sehr nahe. Werden sie beschädigt, dauert die Reparatur einige Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir nach Imola zurückgekehrt sind, weil ich die Strecke sehr mag. Sicherheit hat aber oberste Priorität. Wenn es nötig ist abzubrechen, dann muss abgebrochen werden. In Laguna Seca gibt es ähnlich Probleme in mehreren Kurven, das liegt in der Natur dieser Strecken.»