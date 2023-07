Meilenstein für Toprak: Über 100 SBK-Podestplätze

Es war eine bemerkenswerte Randnotiz beim Superbike-Meeting in Imola. Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu erreichte den Meilenstein von 100 Podestplätzen und ist damit Teil eines elitären Kreises von nur sechs Piloten.

Mit 99 Podestplätzen auf seinem Konto reiste Toprak Razgatlioglu vor einer Woche zum Meeting der Superbike-WM 2023 in Imola, und es war absehbar, dass der Yamaha-Pilot die magische Marke von 100 Podien bereits am Samstag reißen würde. Am Sonntagabend waren es sogar 102 Podestplätze.

Für den 26-jährigen Ausnahmekönner war das siebte Saisonmeeting das bisher erfolgreichste in diesem Jahr. Im ersten Rennen holte er den zweiten Platz, im Superpole-Race und zweitem Rennen Siege. Es war der erste Triumph des Türken in einem Hauptrennen in diesem Jahr.

Für Razgatlioglu war der Meilenstein nicht mehr als eine Randnotiz. «Okay, 100 Podiumsplätze, aber jetzt warte ich auf 100 Siege», kommentierte der Weltmeister von 2021 kurz. Dabei ist es viel mehr als das. Um so viele Podestplätze erreichen zu können, muss man entweder extrem erfolgreich sein und/oder sehr lange auf hohem Niveau fahren.

Zur Einschätzung: Der zweifache Weltmeister Max Biaggi hat 71 Podestplätze erreicht, der Römer fuhr aber auch nur 158 Rennen. Eine ähnliche Quote hat Álvaro Bautista (Ducati) mit 77 Top-3-Finishs aus 154 Rennen. Troy Corser hingegen schaffte seine 130 Podien bei 377 Starts. Razgatlioglu sticht mit einer Quote von 58 Prozent heraus (177 Starts).

Die Liste der Piloten mit über 100 Podestplätzen ist kurz und elitär. Bis auf Noriyuki Haga, der bei aus 313 Starts 116 Podien erreichte, sind alle Weltmeister und mehrfache Weltmeister. Angeführt von Jonathan Rea mit 253 Podestplätzen folgen Corser (130), Haga (116), Tom Sykes (114), Carl Fogarty (109) und Razgatlioglu (102). An der Marke knapp gescheitert ist Chaz Davies mit 99.

Nur Rea und Bayliss haben eine Quote von 60 Prozent und besser, eine Quote von 50 Prozent aufwärts haben Fogarty, Bautista und Razgatlioglu, wobei Letzterer am Ende der Saison zu Bayliss aufgeschlossen haben dürfte.