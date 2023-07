Nach Imola: Kann Loris Baz (BMW) in Most nachlegen?

Beim Meeting der Superbike-WM 2023 in Imola war Loris Baz überraschend bester BMW-Pilot und das möchte er auch in Most sein. Das Schicksal des Franzosen ist eng mit dem von Markenkollegen Scott Redding verknüpft.

Am kommenden Wochenende steht das achte Saisonmeeting der Superbike-WM 2023 und Loris Baz reist mit breiter Brust nach Most. Denn zuletzt in Imola sorgte der Bonovo action-Pilot mit den Plätzen 8 und 7 für die besten Ergebnisse von BMW in den Hauptrennen. Im Superpole-Race war Scott Redding als Neunter etwas schneller, aber nur um 0,2 sec.

Dass dies kein Einzelfall war, will Baz nun in Most beweisen. Vor einem Jahr war der Engländer mit den Plätzen 3, 8 und 4 das Aushängeschild des bayerischen Herstellers. «Imola war großartig. Die Jungs haben gute Arbeit geleistet, um ein besseres Basis-Set-up zu finden, das zu mir passt. Es ist schon nicht einfach, das zu finden, wenn man nicht viel fährt und nicht testen kann, aber mit der Verletzung war es sehr schwierig», sagte der 30-Jährige. «Ich freue mich riesig darauf, nach Most zu kommen. Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass ich nach einem guten Rennen in ein Rennwochenende starte. Ich hoffe wirklich, dass wir nun all das Pech hinter uns gelassen haben.»

BMW Motorsport Direktor Marc Bongers verriet in Imola, dass Baz die Abstimmungsdaten der M1000RR von Redding verwendete. Mit diesem Set-up wird der Franzose in Tschechien ins achte Saisonmeeting starten. «Im vergangenen Jahr war die BMW dort sehr schnell. Ich selbst zwar nicht so sehr, aber Scott war es, also denke ich, dass wir dort Potenzial haben. Ich bin sehr gespannt, ob das Set-up, das wir in Imola gefunden haben, hier auch gut funktionieren wird», grübelte der Bonovo-Pilot. «Das Ziel ist es, von FP1 an viel zu arbeiten, und wir haben in Imola gezeigt, dass das der Schlüssel ist. Ich bin gespannt auf das letzte Rennen vor der Sommerpause.»

Voller Erwartungen ist auch Teammanager Michael Galinski. «Natürlich hoffen wir sehr, dass Loris an seine guten Leistungen von zuletzt anknüpft. Er mag Most, er ist hier schon Langstreckenrennen gefahren. Ich glaube, dass er in der Lage ist, in die Punkte beziehungsweise in die Top-10 zu fahren», meint der Norddeutsche.

In der Sommerpause, davon ist auszugehen, wird sich auch das Schicksal von Baz für 2024 entscheiden. Sollte Redding zu einem anderen Hersteller wechseln, wird es bei BMW mit Baz weitergehen. Wenn nicht, droht der WM-16. aussortiert zu werden – BMW hat aktuell für Motorräder fünf Piloten unter Vertrag.