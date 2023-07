Petronas Honda: Veto der Ärzte – Verbot für Syahrin

Der Malaysier Hafizh Syahrin bekommt nach seinem Wirbelbruch auch für die Superbike-WM in Most keine Freigabe von den Ärzten. Das Team Petronas Honda hat in der IDM einen alten Bekannten als Ersatz aufgetrieben.

Hafizh Syahrin ist Anfang Juli während Testfahrten für das Suzuka Eight Hours Race gestürzt und hat sich dabei einen verschobenen Bruch des C6-Dornfortsatzes ohne neurologische Symptome zugezogen.

Der 29-Jährige aus dem malaysischen Bundesstaat Selangor, dort liegt auch die Hauptstadt Kuala-Lumpur, musste auf die Rennen in Imola verzichten, überlegte aber, in Most am kommenden Wochenende auf die Fireblade seines Teams Petronas Honda zurückzukehren. Inzwischen steht fest: Die Ärzte werden ihm keine Freigabe erteilen, die Truppe von Midori Moriwaki musste sich deshalb nach Ersatz umsehen.

Der Italiener Roberto Tamburini, der in Imola statt Syahrin fuhr, steht nicht zur Verfügung, weil er im Team Motoxracing Yamaha den frisch operierten Bradley Ray vertritt.

Fündig wurde das Petronas-Team in der Deutschen Meisterschaft und einigte sich mit dem derzeitigen Gesamtdritten Hannes Soomer. Der Este aus der Hauptstadt Tallin fuhr zwischen 2015 und 2022 auf Yamaha, Honda und Triumph 92 Rennen in der Supersport-WM und schaffte es dreimal aufs Podium.

Anschließend wechselte Soomer in die IDM Superbike und rückt dort mit dem eigenen Team Enemat Enos auf einer Honda aus. Er kennt die CBR1000RR-R also bestens, auch wenn die technische Konfiguration in der IDM anders als in der Weltmeisterschaft ist. Bei der IDM Ende Juni in Most wurde Soomer (25) einmal Dritter.