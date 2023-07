Dominique Aegerter: «Das gibt mir Selbstvertrauen»

Angestachelt durch die Zusage von Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli, dass es in der Superbike-WM 2024 gemeinsam weitergeht, zeigte Domi Aegerter in Most als Achter einen soliden Trainings-Freitag.

Zwei Fahrer an der Spitze der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2, vier in den Top-8: Am Freitagabend waren bei Yamaha nur zufriedene Gesichter zu sehen. Während Toprak Razgatlioglu als Schnellster winzige 0,012 sec vor dem Zweiten Remy Gardner blieb, rundeten die Markenkollegen Andrea Locatelli und Domi Aegerter als Siebter und Achter das starke Ergebnis ab. Zwischen ihnen platzierte sich das Ducati-Quartett Petrucci, Rinaldi, Bassani und Bautista.

Am Freitag hatte Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli im exklusiven Interview von SPEEDWEEK.com geäußert, dass der japanische Hersteller die Optionen auf Gardner, Aegerter sowie Bradley Ray ziehen werde und es 2024 gemeinsam weitergeht. Ohne die Last einer ungewissen Zukunft, kann Aegerter frei fahren.

«Es war ein bisschen schade, dass die erste Session bei nassen Bedingungen begann», schilderte der Schweizer. «Glücklicherweise trocknete die Strecke zum Ende hin ab, sodass wir in den letzten 15 Minuten im Trockenen mit der Abstimmungsarbeit beginnen konnten. Am Nachmittag waren die Bedingungen dann perfekt. Das erlaubte uns, beide Reifenoptionen auszuprobieren. Abgesehen davon war es eine intensive Sitzung, weil wir uns auch viel mit der Elektronik beschäftigt haben. Dabei haben wir einige gute Einstellungen gefunden. Am Ende denke ich, dass wir wieder etwas näher an die Spitze herangerückt sind.»

Domi weiter: «Es war ein guter Tag für uns und auch für Yamaha, denn alle Yamaha-Fahrer sind sehr schnell. Das gibt mir Selbstvertrauen und ich bin zuversichtlich für Samstag. Ich hoffe, das Wetter bleibt stabil und so gut wie am Nachmittag. Es tut mir leid, dass der Tag mit einem kleinen Sturz im FP2 endete. Das gibt meiner Crew ein bisschen mehr Arbeit. Aber wir machen alle Druck und arbeiten hart, um bessere Ergebnisse als bei den vergangenen Rennen zu erzielen. Daher werden wir so weitermachen und ich werde von meiner Seite aus alles geben, um eine gute Ausgangsposition für das erste Rennen und das Superpole-Race zu schaffen.»