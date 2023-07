Unendliches Pech für van der Mark: Sturz wegen Defekt

Nur fünf Runden kam Michael van der Mark bei seinem Comeback in Most am Freitag zum Fahren. Im FP2 der Superbike-WM landete er wegen einem Schaden an seiner BMW M1000RR erneut im Kiesbett.

Fast 14 Wochen sind vergangen seit dem furchteinflößenden Highsider von Michael van der Mark in Assen, bei dem er sich den linken Oberschenkel brach. BMW hatte anschließend in einer Pressemitteilung die Floskel verwendet, dass der Sturz wegen eines «Fehlers bei der Abstimmung» geschah. Immerhin: Der deutsche Hersteller nahm den Crash auf seine Kappe und gab das öffentlich zu.



In Most ist der Niederländer endlich zurück auf seiner BMW M1000RR – vorgestellt hatte er sich sein Comeback aber anders.

Gesundheitlich ist Michael wieder auf der Höhe. «Ich kann joggen, bevorzuge aber Fahrradfahren», schmunzelte der fünffache Laufsieger beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in der BMW-Hospitality im Fahrerlager des Autodrom Most. «Die Position des Beins ist jetzt ein bisschen anders, ich habe aber volle Beweglichkeit. Nach Donington war ich in Assen bei einem Track-Day und hatte keinerlei Probleme mit Richtungsänderungen. Da wusste ich, dass ich zurückkommen kann.»

Als das erste freie Training am Freitagmorgen begann, war die Strecke nass. In den folgenden 45 Minuten trocknete sie schnell auf, die letzten 15 Minuten war die Ideallinie trocken. Van der Mark fuhr bei diesen riskanten Bedingungen aber nur vier fliegende Runden.



«Am Anfang ging ich nicht raus, weil Mischbedingungen herrschten», erklärte der 30-Jährige. «Hätte es richtig geregnet, wäre ich gleich rausgefahren. Dann hätten wir gewusst, wie es ist.»



Außerdem hatte er ein technisches Problem an seinem Motorrad.

Als die Bedingungen am Nachmittag im FP2 gut waren, kam van der Mark nur eine Runde weit, dann schmiss ihn seine BMW – wieder einmal – ab.



Ist es für ihn nicht angsteinflößend, dass er schon mehrfach wegen Defekten an seinem Motorrad gestürzt ist?



«Es gab ein mechanisches Problem», räumte van der Mark ein. «Das war einfach Pech. Und es war ganz anders als letztes Mal. Da gab es keine Vorwarnung, dass etwas passieren würde. Dieses Mal hörte ich es, aber da war es bereits zu spät.»