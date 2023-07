Most, FP3: Zwei BMW vorne – Philipp Öttl starker 5. 29.07.2023 - 09:42 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Philipp Öttl

Die beiden BMW-Piloten Garrett Gerloff und Scott Redding überraschten im dritten freien Training der Superbike-WM in Most am Samstagmorgen mit den Plätzen 1 und 2. Alvaro Bautista und Jonathan Rea wurden nur 11. und 14.