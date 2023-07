Kawa-Star Johnny Rea nur Zehnter: Bluff oder Blamage?

Das Superbike-Meeting in Imola war das vorläufige Saisonhighlight von Jonathan Rea, aber am ersten Trainingstag in Most landete der Kawasaki-Star nur auf Platz 10. Der Rekordweltmeister wird in der Superpole seine Karten

Most ist die einzige Rennstrecke, auf der Jonathan Rea noch keinen Sieg einfahren konnte – das allein sagt viel über die Erfolge des Nordiren aus, auch wenn die Superbike-WM an diesem Wochenende erst zum dritten Mal auf der Piste in Tschechien gastiert.

Angesichts der bisherigen Saisonergebnisse scheint es aber auch unwahrscheinlich, dass der Kawasaki-Pilot ausgerechnet beim achten Rennwochenende seinen ersten Sieg einfahren kann. Der zehnte Platz am ersten Trainingstag scheint wie eine Bestätigung dafür zu sein.



«Ich glaube nicht, dass unsere Position unsere wahre Pace widerspiegelt. Ich fühlte mich gut auf dem Motorrad und testete beide Hinterreifenoptionen. Beim zweiten war ich mir nicht sicher, also kam ich zurück und zog den alten Reifen auf. Mein Rhythmus war in Ordnung, nur nicht schnell genug über eine Runde, um mich an die Spitze der Zeitenliste zu setzen», erklärte Rea seine ungewöhnlich schlechte Platzierung. Tatsächlich war der 36-Jährige meiste Zeit deutlich weiter vorn im Ranking und wurde erst in den letzten Minuten durchgereicht.

Dadurch, dass im ersten Training kaum seriös gearbeitet werden konnte, ist Rea mit der Abstimmung seiner ZX-10RR jedoch noch nicht am Ziel



«Im Nassen war ich am Vormittag gut unterwegs, wir müssen aber das Turning verbessern. Darauf müssen wir uns am Samstag konzentrieren, denn ich habe das Gefühl, dass ich zu viel Schräglage brauche – auf dieser Strecke muss sich das Motorrad natürlich drehen. Ich würde es vorziehen, im Trockenen zu fahren, aber wir müssen noch ein wenig an der Abstimmung arbeiten, um unter diesen Bedingungen um das Podium kämpfen zu können», sagte der Nordire. «Am Samstag wollen wir versuchen, eine gute Superpole-Runde zu fahren, damit wir in der ersten Startreihe stehen können. Ich habe es noch nicht auf eine schnelle Rundenzeit angelegt, aber wenn es in der Superpole darauf ankommt, kann ich sicher gut sein und ich hoffe, dass ich es in die erste Reihe schaffe.»