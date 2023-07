Domi Aegerter (Yamaha): Zwei Stürze, dann Platz 8

Startplatz zehn, Achter im ersten Superbike-Lauf, das sind die nüchternen Zahlen zu Dominique Aegerters Samstag in Most. Durch die Regenlotterie ist beim Yamaha-Piloten aber wesentlich mehr passiert.

«Der Samstag begann mit guten Verbesserungen bei den Rundenzeiten. Im Qualifying belegten wir den zehnten Startplatz. Leider hatte ich in der letzten Runde meinen zweiten Sturz an diesem Wochenende», schilderte Dominique Aegerter SPEEDWEEK.com am Ende eines ereignisreichen Tages. «Im letzten Sektor war ich der Schnellste, aber ich wollte wohl zu viel und kam ein wenig von der Linie ab. Im nächsten Moment verlor ich die Kontrolle über die Front. Es ist schade, und es tut mir leid für mein Team, denn sie hatten in der kurzen Pause bis zum Rennstart viel zu tun. Deshalb ein großes Dankeschön an das gesamte Team, denn sie haben sich unglaublich angestrengt, um das Motorrad rechtzeitig zu reparieren. Sogar in der Startaufstellung haben sie noch am Motorrad gearbeitet, um es komplett fertig zu bekommen.»

Wie zuvor beim 300er-Rennen stellte leichter Nieselregen die aktiven und passiven Protagonisten vor zusätzliche Probleme. «Am Nachmittag spielte das Wetter verrückt. Wir sind mit Regenreifen in die Startaufstellung gefahren. Aber dort merkte ich, dass es möglich war, mit Intermediates zu fahren», erzählte der 32-jährige Schweizer. «Ich glaube, etwa zehn andere Fahrer hatten die gleiche Wahl, während alle anderen mit Regenreifen starteten. Einige fuhren während des Rennens an die Box, um die Reifen zu wechseln. Ich hingegen blieb draußen.»

Natürlich war seine gute Ausgangsposition anfangs nicht zu halten. So kehrte er nur als 18. aus der Startrunde zurück und rutsche in Runde 2 im Ranking sogar weitere drei Plätze ab. Danach ließ der Nieselregen nach, sodass die Stunde der Intermediate-Wähler gekommen war. Peu à peu ging es auch für Dominique Aegerter nach vorn.

Manche Plätze machte er auf der Strecke gut, andere lieferten Konkurrenten mit ihren Boxenstopps. Ab Rennmitte lag er für lange Zeit auf dem achten Platz sowie im letzten Rennviertel auf der siebenten Position. Am Ende war es dann doch wieder der achte Rang, nachdem der auf Slicks gewechselte Italiener Axel Bassani (Ducati) in der Schlussrunde Loris Baz (BMW), Alex Lowes (Kawasaki) und auch Aegerter regelrecht aufschnupfte.

Dies war allerdings kein Grund für den Eidgenossen für ein schlechtes Fazit, sagte er doch: «Die ersten sechs oder sieben Runden waren nicht einfach, denn ich hatte Mühe, eine Pace zu finden. Aber in den letzten Runden wurde ich immer stärker und konnte einige Fahrer überholen. Über die gesamte Distanz musste ich jedoch viel mit der Elektronik arbeiten, weil sich die Streckenbedingungen stark veränderten. Das war gar nicht so einfach. Am Ende bin ich Achter geworden und habe acht wichtige Punkte für die Meisterschaft gesammelt. Ich bin mit meiner Leistung zufrieden, vor allem, weil ich wieder unter den ersten Zehn gelandet bin.»

Das soll an diesem Wochenende aber nicht das Ende der Fahnenstange für ihn sein, wozu er in Aussicht stellt: «Hoffentlich wird das Wetter am Sonntag besser, damit wir uns weiter steigern können. Im Superpole-Race will ich in die Top-9 fahren, um damit eine bessere Ausgangsposition für das zweite Rennen haben. Zum Schluss möchte ich mich noch bei den vielen Fans bedanken, die hier sind. Das gibt mir immer viel Motivation.»