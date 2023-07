Iker Lecuona (5.) beendete die Pleiteserie von Honda

Bei den Superbike-Meetings in Donington und Imola war die Performance der Honda-Piloten unterirdisch. Im ersten Rennen auf dem Autodrom Most überraschte Iker Lecuona als Fünfter.

Seit Xavi Vierge in Lauf 2 in Misano erreichte kein Honda-Pilot mehr die Top-5; das letzte einstellige Ergebnis von Teamkollegen Iker Lecuona stammt aus dem ersten Rennen in Misano, als der Spanier Achter wurde. Danach in Donington Park und Imola enttäuschte Honda auf breiter Front, das beste Finish fuhr Lecuona als Zehnter in Lauf 2 in Italien ein.

In Most schien es nicht wesentlich besser zu laufen – dann kam am Samstagnachmittag der Regen. Von Startplatz 11 fuhr Lecuona mit der mit Intermediates bestückten CBR1000RR-R als Fünfter ins Ziel. «Das Rennen war wegen der Streckenverhältnisse und des Wetters eine Herausforderung», stöhnte der Honda-Pilot. «Erst in der Startaufstellung entschied ich mich für die Intermediates, vorne und hinten, und ich denke, das war die beste Wahl. Es war aber auch ein Risiko, denn ich war noch nie mit diesen Reifen auf einer zu diesem Zeitpunkt noch völlig nassen Strecke gefahren.»

Lecuona hatte ein ereignisreiches Rennen und kam nur auf Position 20 aus der ersten Runde. «Mir gelang ein guter Start und ich konnte meine Position bis zur ersten Kurve halten, als ein anderer Fahrer geradeaus fuhr und mich abdrängte. Damit mir nicht das Gleiche passiert und ich wegen einer Abkürzung bestraft werde, habe ich das Motorrad einfach angehalten. So bin ich auf der Strecke geblieben, habe aber etwa zehn Positionen verloren», berichtete der Spanier. «Trotzdem bin ich zufrieden, denn ich konnte meine Pace Runde für Runde steigern. Ich denke sogar, dass ich auf diesen Reifen zu den Schnellsten gehörte. Von der sechsten Runde an, als Rea die Führung übernahm, bis zum Ende des Rennens konnte ich einige Sekunden auf ihn und die anderen Top-Piloten gutmachen. Am Ende kam ich auf Platz 5 ins Ziel. Ich war sogar fast Vierter, denn in der letzten Runde versuchte ich, Redding zu überholen. Auch wenn ich es nicht geschafft habe, bin ich mit dem Ergebnis und dem Gefühl, das ich mit dem Motorrad hatte, zufrieden.»

Für die zuletzt schwachen Honda-Ergebnisse hat Lecuona eine Erklärung. «Bis zum letzten Rennen mussten wir unsere Basis-Set-up von Strecke zu Strecke immer wieder ändern. In Imola begann ich, das Motorrad und das Gefühl wieder zu genießen. Hier in Most haben wir wieder ein paar Dinge angepasst und das gab mir zusätzliches Vertrauen. Ich war in der Lage zu pushen und Stürze zu vermeiden, so wie ich es letztes Jahr konnte. Es scheint, dass ich jetzt mehr Kontrolle habe. Ich möchte mich beim Team bedanken, denn sie haben einen wirklich guten Job gemacht.»