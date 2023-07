BMW-Ergebnisse in Most wie das Wetter – durchwachsen

Die Spannbreite der Ergebnisse der BMW-Piloten beim Superbike-Meeting in Most beginnt bei einem vierten Platz und reicht bis zu Stürzen. Motorsport-Direktor Marc Bongers spricht von einem durchwachsenen Wochenende.

Als Saisonhighlight kann das achte Saisonmeeting der Superbike-WM 2023 BMW nicht dienen. Zwar gab es in jeder Session einen Höhepunkt, aber eben auch verhaltene Ergebnisse. Allerdings war das Wochenende auf dem Autodrom Most war für alle Teilnehmer schwierig, schon allein wegen der wechselhaften Bedingungen. «Es war ein sehr durchwachsenes Wochenende, sowohl, was die Ergebnisse betrifft, als auch vom Wetter her. Und das hing teilweise auch zusammen», hielt Motorsport-Direktor Marc Bongers fest.

Fahrer Superpole Lauf 1 Sprintrennen Lauf 2 Scott Redding 15 4 13 8 Loris Baz 13 10 12 10 Michael vd Mark 18 13 14 15 Garrett Gerloff 6 DNF 9 20

Positiv sticht ein vierter Platz von ROKit-Pilot Scott Redding im ersten Rennen heraus. «Mit Scott waren wir in den Freien Trainings sehr stark. Im Qualifying war es jedoch sehr schwierig. Die Session ist kurz und eng, und mit der Regelung, dass bei gelben Flaggen die Rundenzeit gestrichen wird, kann es selbst mit einer starken Pace passieren, dass man den Kürzeren zieht. Und das war bei Scott der Fall», erklärte der Niederländer. «Er hat jedoch im ersten Rennen eine sehr gute Entscheidung getroffen und ist vor dem Start noch mal reingekommen, um auf Intermediates zu wechseln. Er hat dann einen extrem starken vierten Platz geholt. Im zweiten Hauptrennen ist er von der 15. Position auf Rang acht gefahren. Er hatte wieder eine echt starke Pace, aber wenn man nicht von vorn startet, ist es nach wie vor schwierig.»

Bester BMW-Pilot in der Superpole war Garrett Gerloff aus dem Team Bonovo action. In den Rennen hatte der Texaner aber Pech und stürzte in beiden Hauptrennen. «Garrett hatte in den freien Trainings starke Rundenzeiten und mit Platz 6 auch ein sehr gutes Qualifying», zählte Bongers auf. «Leider konnte er die Superpole-Platzierung im ersten Rennen aufgrund eines Sturzes im Nassen nicht umsetzen. Im Superpole-Rennen blieb er dann in den wichtigen Top-9. Er hatte auch einen super Start in Rennen zwei, ist dann aber leider in den Leerlauf geraten und gestürzt. Zwar konnte er mit sehr starken Rundenzeiten weiterfahren, aber leider außerhalb der Punkte.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Most © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Bautista, Rea, Razgatlioglu, Rinaldi © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Baz, Vierge, Lecuona © Gold & Goose Petrucci, Bassani, Locatelli © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Vierge und Redding © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Vierge, Bassani, Aegerter © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Rea und Rinaldi © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Alvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Petrucci, Bautista, Rea © Gold & Goose Sieger Alvaro Bautista Zurück Weiter

Bei den jeweiligen Teamkollegen verlief das Wochenende in Tschechien konstanter. Michael van der Mark gab nach langer Verletzungspause sein Comeback und Loris Baz fuhr in allen drei Rennen im Mittelfeld. «Es war gut, dass Michael viele Runden fahren konnte, um einzuschätzen, wo er steht und woran er arbeiten muss. Er hat alle Rennen beendet und Punkte geholt. Damit sind wir sehr zufrieden», sagte Bongers. «Loris hatte durchweg ein solides Wochenende, mit seinen zwei Top-10-Ergebnissen können wir zufrieden sein.»

Ergebnisse der BMW-Piloten in Most