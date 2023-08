Nächster MotoGP-Test für Bautista: Was dahintersteckt

Am Dienstag und Mittwoch wird Ducati-Star Alvaro Bautista in Misano erneut die MotoGP-Maschine der Italiener testen. Doch das bedeutet nicht, dass sein Wildcard-Einsatz im November bereits beschlossene Sache ist.

Am 20. und 21. Juni durfte Alvaro Bautista als Belohnung für den Gewinn der Superbike-Weltmeisterschaft 2022 in Misano Ducatis MotoGP-Maschine testen und verblüffte mit hervorragenden Rundenzeiten, obwohl er nicht pushte.

Nach den Rennen in Most reiste der Spanier direkt nach Italien, für Dienstag und Mittwoch dieser Woche hat er einen weiteren MotoGP-Test auf dem Plan. Dieser Einsatz hat aber nichts mit einem möglichen Wildcard-Einsatz später im Jahr zu tun, es geht ausschließlich um die Entwicklung des Motorrads.

Bautista wird Testfahrer Michele Pirro und das Testteam während der zwei Tage unterstützen, vorgesehen ist, dass er zweimal einen halben Tag fährt. Ducati kündigte an, dass es nur ein Foto dazu geben wird, aber keine Videos, keine veröffentlichten Rundenzeiten und auch keine Informationen darüber, woran gearbeitet wird.

Sollte Bautista dieses Jahr tatsächlich einen Wildcard-Einsatz machen wollen, im Gespräch ist der drittletzte MotoGP-Event vom 10.–12. November in Sepang/Malaysia, muss das im September entschieden werden, um genügend Vorbereitungszeit zu haben.

In der Superbike-WM ist bis zum Wochenende 9./10. September (Magny-Cours) sechs Wochen Sommerpause. «Vielleicht werde ich um einen weiteren Test fragen», bemerkte der Mann mit der Nummer 1. «Ich hatte ein gutes Gefühl mit dem MotoGP-Bike, gleichzeitig konnte ich mich aber nicht darauf konzentrieren, weil der SBK-Event in Donington anstand. Es war nur ein Test, um einen ersten Eindruck zu bekommen – der sehr positiv war.»

Befürchtet Bautista nicht, dass ihn MotoGP-Tests aus dem Konzept bringen könnten für das letzte Saisondrittel und die erfolgreiche Titelverteidigung? «Für mich sind das zwei verschiedene Dinge», sagte der 38-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com. «Das stört mich nicht. Es ist nicht so, dass ich mir den Kopf darüber zerbreche, ob ich einen Wildcard-Einsatz mache. Wenn dem so sein sollte, dann muss sich das so ergeben.»