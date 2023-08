Suzuka-Sieger Xavi Vierge: «Es ist unglaublich!»

Was sein Honda-Teamkollege Iker Lecuona vor einem Jahr geschafft hat, gelang Xavier Vierge beim diesjährigen Acht-Stunden-Rennen in Suzuka. Der Spanier schrieb sich in die Liste der Suzuka-Sieger ein.

Nach fünf Yamaha-Siegen in Serie triumphierte das Suzuka-Werksteam der Honda Racing Corporation vor einem Jahr mit Tetsuta Nagashima, Takumi Takahashi und Iker Lecuona. Bei der diesjährigen 44. Ausgabe übernahm Xavi Vierge den Platz seines Teamkollegen in der Superbike-WM, der in Silverstone beim MotoGP-Team LCR aushilft.

Nach acht Stunden kreuzte das HRC-Team mit einer Runde Vorsprung als Sieger über die Ziellinie. 207 von 216 Runden führte das Trio das Feld an. Schlussfahrer war Nagashima, aber auch Vierge hatte großen Anteil am Triumph. Der 25-Jährige fuhr zwei Stints mit jeweils über 25 Runden.

Spannend wurde es in den letzten 1,5 Stunden, als Dunkelheit und leichter Regen die Bedingungen unberechenbar machten.



«Es ist einfach unglaublich, die letzte Stunde mit dem Regen war unendlich lang», sagte der Spanier bei der Zieldurchfahrt seines Teamkollegen. «Tetsuta und Takumi waren unglaublich schnell – ich habe hier viel von den beiden gelernt. Das Rennen war so hart, aber das Team hat in all diesen Tagen, besonders in den acht Stunden, einen großartigen Job gemacht. Es gab keine Fehler und ich bin superglücklich und zufrieden.»