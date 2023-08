Bonovo BMW-Asse Gerloff und Baz räumten in der IDM ab

Das BMW-Team Bonovo action unternahm am vergangenen Wochenende einen Ausflug in die IDM Superbike auf dem Red Bull Ring. Die WM-Piloten Garrett Gerloff und Loris Baz räumten die besten Plätze ab.

Bonovo action-Eigner Jürgen Röder fühlt sich der IDM-Vergangenheit seines Teams verpflichtet und unternimmt mit seinen Piloten aus der Weltmeisterschaft alljährlich einen Ausflug zu einem Meeting der Deutschen Meisterschaft. Am vergangenen Wochenende auf dem Red Bull Ring war es so weit.

Zum Einsatz kamen zwei abgerüstete BMW M1000RR zum Einsatz, weil sich die Reglements der Superbike-WM und IDM unterschieden. Das war die erste Schwierigkeit für Garrett Gerloff und Loris Baz. Beim Texaner kam noch hinzu, dass er die Rennstrecke in Österreich nicht kannte.

Dennoch war der seit 1. August 28-Jährige mit der Pole und dem Doppelsieg der große Gewinner des Wochenendes. «Dieses Wochenende war ein wenig anders, nicht wie ein normales World Superbike-Rennwochenende. Aber die IDM am Red Bull Ring hat mir viel Spaß gemacht. Es war eine gute Zeit», sagte Gerloff nachvollziehbar. «Das Wetter war in den ersten beiden Tagen nicht so toll. Es hat viel geregnet, aber wir konnten uns dennoch für die Pole-Position qualifizieren und auch das erste Rennen gewinnen.»

In der IDM gibt es für das zweite Rennen nach wie vor das Reverse-Grid, das in der Superbike-WM 2017 eingeführt und nach der Saison 2018 abgeschafft wurde. Für Gerloff war es eine neue Erfahrung. «Das zweite Rennen war etwas verrückt, weil die Startaufstellung geändert wurde und ich von Platz neun starten musste, weil ich das erste Rennen gewonnen hatte», wunderte sich der BMW-Pilot. «Außerdem war es ein Trockenrennen und ich hatte vor diesem Rennen keine Erfahrung im Trockenen. Im Prinzip sind wir blind ins Rennen gegangen. Aber am Ende hat das Team großartige Arbeit geleistet und das Set-up für das Trockenrennen studiert. Ich fühlte mich sofort ziemlich wohl, sodass ich Druck machen konnte und wir es geschafft haben, auch das zweite Rennen zu gewinnen. Für mich war es ein Traumwochenende mit einer Pole-Position und zwei Rennsiegen.»

Ähnlich erfolgreich war der IDM-Gaststart für Loris Baz. Der Franzose holte Startplatz 3 und in den Rennen zweite Plätze. «Ich freute mich auf dieses IDM-Wochenende, da ich mit diesem Motorrad so gute Erinnerungen an das Jahr 2022 hatte. Aber dieses Mal hatten wir das ganze Wochenende über etwas mit der Traktion hinten und dem Gefühl vorn zu kämpfen», haderte der 30-Jährige. «Im Nassen gelang es mir, recht gut zu sein. Ich führte die meiste Zeit des ersten Rennens, aber Garrett hatte in den letzten beiden Runden etwas mehr Tempo. Es war wirklich schön, mit ihm um den Sieg zu kämpfen. Da wir das ganze Wochenende über keine Runde im Trockenen gefahren sind, war es eine Herausforderung in Sachen Set-up. Wir waren einfach zu weit vom Ideal-Set-up entfernt, mein Gefühl war nicht gut und ich hatte einige Probleme. Ich wollte unbedingt Zweiter werden, um den Doppelsieg für das Team zu erzielen, aber es war schwer.»

Weil zeitgleich in Suzuka der dritte Event der Endurance-WM 2023 stattfand, fehlten jedoch eine Reihe der Top-Piloten. Neben IDM-Leader Florian Alt waren auch Bastien Mackels, Ilya Mikhalchik und Leandro Mercado in Japan im Einsatz.