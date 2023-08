Kawasaki: Nur ein Testtag in Aagon für Rea und Lowes

Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche steht das MotorLand Aragon im Zeichen der Superbike-WM. Die Kawasaki-Werkspiloten Jonathan Rea und Alex Lowes werden nur einen Tag testen, bringen dafür aber Verstärkung mit.

Als einziges Kawasaki-Team nimmt das von Provec organisierte Werksteam am zweitägigen Aragon-Test am 29. und 30. August teil. Allerdings haben die Werkspiloten Jonathan Rea und Alex Lowes dasselbe Problem wie die Yamaha-Asse Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli – sie haben nur noch einen Testtag übrig! Weil Kawasaki jedoch die wesentlich kürzeren Anreise hat (Teamsitz ist bei Barcelona), wird auf diese Testgelegenheit nicht verzichtet. Rea und Lowes planen, am zweiten Testtag auf die Strecke zu gehen.

Am Dienstag wird Testfahrer Florian Marino die Basisarbeit leisten, damit die Einsatzfahrer den Mittwoch maximal ausnutzen können. Die zweite ZX-10RR wird Adrian Huertas fahren, als Belohnung für seinen 300er-WM-Titel 2022 und seinen starken Leistungen als Supersport-Rookie.

Für Kawasaki ist der Test wichtig, denn bei hohen Temperaturen, wie sie derzeit in Spanien herrschen, leiden die Piloten besonders. «Wir erwarten heißes Wetter, was gut für den Test ist, um unser Set-up weiter zu verbessern. Die nächsten drei Rennen werden kurz hintereinander stattfinden, deshalb ist es wichtig, dass wir mit Volldampf loslegen. Mal sehen, was die Ingenieure für uns haben, und wir werden uns in den Test stürzen. Wir werden außerdem einige Dinge testen, die wir bereits ausprobiert haben», sagte Rea. «Dieser Aragon-Test kommt zu einem wirklich wertvollen Zeitpunkt, denn Magny-Cours rückt nach einer langen Sommerpause schnell näher und es ist immer von Vorteil, wieder in den Schwung der Dinge und in den Fluss des Fahrens meiner ZX-10RR zu kommen. Ich werde versuchen, meinen Rhythmus wiederzufinden, habe aber auch ein Auge auf das Rennwochenende, das kurz nach dem Rennen in Magny-Cours stattfindet.»

«Es wird einige Dinge für 2024 geben, die wir testen, nur einige Ideen. Das wird einen halben Tag in Anspruch nehmen», ergänzte Lowes. «Die andere Hälfte des Tages werden wir nutzen, um wieder auf Touren zu kommen und ein paar Dinge am Heck des Motorrads auszuprobieren. Marcel, mein Crew-Chief, hat ein paar Ideen, und ich habe viel mit ihm über einen Plan gesprochen, um das zu verbessern.»