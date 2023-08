Honda-Testfahrer: «Müssen mehr mit Pirelli arbeiten»

Beim zweitägigen Test im MotorLand Aragon unterstützt Tetsuta Nagashima die Honda-Werkspiloten Iker Lecuona und Xavi Vierge. Der Japaner ist nur bedingt eine Hilfe.

Überraschend reiste das Superbike-Werksteam der Honda Racing Corporation beim Aragon-Test nicht nur mit den Stammpiloten Iker Lecuona und Xavi Vierge an, sondern zusätzlich mit HRC-Testfahrer Tetsuta Nagashima. Der Japaner gab auf Phillip Island 2022 sein Superbike-Debüt und überraschte seinerzeit mit zwei Top-10-Ergebnissen.



Der 31-Jährige war lange verletzt, das diesjährige Suzuka 8h war sein erster Renneinsatz in diesem Jahr. Zusammen mit Takumi Takahashi und Vierge sorgte Nagashima für den zweiten Honda-Erfolg in Serie.

Die Bedingungen in Aragon waren wettertechnisch jedoch gänzlich anders als beim prestigeträchtigen Endurance-Rennen, auch die Motorräder unterscheiden sich deutlich. «Morgens war es ziemlich kalt, tagsüber sehr windig und mein letztes Mal auf dieser Piste war eine Weile her. Dazu plagt mich noch eine Verletzung und die Reifen sind ungewohnt. Es war also ein harter Tag für mich», erzählte der HRC-Testfahrer. «Ich liege aber nicht allzu weit weg. Die Rundenzeiten wurden besser und besser und am Ende fuhr ich eine 1:51 min. Wir hatten einiges zu testen, was nicht ganz einfach war, weil ich keinen Vergleich hatte. Aber ich bin hier, um Iker und Xavi zu unterstützen, die ich ja beide von Suzuka kenne. Es ist schön, hier zu sein.»

Wie den Stammfahrern fällt es auch Nagashima, den Schwachpunkt der CBR1000RR-R im Trimm der Superbike-WM auszumachen. An der Suzuka-Version hat er nichts auszusetzen. «Mit den Bridgestone-Reifen habe ich ein super Gefühl mit der Honda, mit den Pirellis fühlt es sich aber komplett anders an», grübelte der Japaner. «Das macht es schwierig, alles zu verstehen. Wir müssen mehr in diesem Bereich arbeiten.»

Test-Zeiten Aragon, Dienstag (29. August):

Superbike-WM:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:50,388 min

2. Xavi Vierge (E), Honda, +0,231 sec

3. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,312

4. Iker Lecuona (E), Honda, +0,609

5. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,643

6. Adrian Huertas (E), Kawasaki, +0,656

7. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,717

8. Scott Redding (GB), BMW, +1,232

9. Florian Marino (F), Kawasaki, +1,301

10. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,327

11. Loris Baz (F), BMW, +1,592

12. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,600



Supersport-WM:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:55,369 min

2. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,015 sec