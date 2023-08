Michael Rinaldi (1.): Sorgen mit der Ducati-Drehzahl

Mit 0,231 sec Vorsprung beendete Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi den ersten Testtag der Superbike-WM am Dienstag in Aragon als Schnellster. Angesichts seiner Aussagen könnte man das nicht meinen.

Bessere Werbung in eigener Sache hätte Michael Rinaldi nicht für sich machen können: Bestzeit in beiden Sessions am Dienstag. Für den Ducati-Werksfahrer, der sich nach dieser Saison einen neuen Job suchen muss, kommt diese beeindruckende Leistung zum richtigen Zeitpunkt.

0,231 sec war der 27-jährige Rinaldi schneller als Xavi Vierge (Honda) auf Platz 2. «Ich habe es vermisst», grinste der Italiener, der letztmals Ende Juli in Most mit seiner Ducati Panigale V4R fuhr. «Für mich war das ein wichtiger Tag, weil wir viele Dinge probiert haben. Aber der Grip war nicht sehr hoch, mein Gefühl nicht besonders gut. Wie jeder weiß, müssen wir jetzt mit niedrigerer Drehzahl fahren, was uns auf dieser Strecke sehr bestraft. Aber wir konnten einige Verbesserungen erzielen.»

Seit dem Saisonbeginn wurden die Ducati-Motoren um 500/min kastriert, die Maximaldrehzahl liegt jetzt bei 15.600/min.



«Dass es keinen Grip hatte, half uns nicht», ergänzte Rinaldi. «Sollten wir auch in den Rennen hier solche Verhältnisse haben, dann werden wir die fehlenden Umdrehungen deutlich spüren. Mit mehr Grip sollte es nicht so schlimm sein. Wir müssen jetzt einen Zahn länger übersetzen, das merken wir am Kurvenausgang und am Geradenende. Würden wir das nicht tun, kämen wir an einigen Stellen auf der Strecke in den Drehzahlbegrenzer. Das führt dazu, dass wir am Kurvenausgang, wenn ich ans Gas gehe, die Drehzahl niedriger und die Leistung nicht mehr so hoch ist. Wir müssen etwas finden, um dem entgegenzuwirken.»

Test-Zeiten Aragon, Dienstag (29. August):



Superbike-WM:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:50,388 min

2. Xavi Vierge (E), Honda, +0,231 sec

3. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,312

4. Iker Lecuona (E), Honda, +0,609

5. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,643

6. Adrian Huertas (E), Kawasaki, +0,656

7. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,717

8. Scott Redding (GB), BMW, +1,232

9. Florian Marino (F), Kawasaki, +1,301

10. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,327

11. Loris Baz (F), BMW, +1,592

12. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,600



Supersport-WM:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:55,369 min

2. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,015 sec