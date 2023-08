Verblüffender Adrian Huertas: Starkes Superbike-Debüt 29.08.2023 - 18:34 Von Jordi Gutiérrez

© GeeBee Images Adrian Huertas auf der Werks-Kawasaki © GeeBee Images Adrian Huertas (Mitte) ist ein Riesentalent Zurück Weiter

Als Belohnung für seinen Titelgewinn in der Supersport-300-WM 2021 und für seine steile Lernkurve in der Supersport-WM durfte Adrian Huertas am Dienstag in Aragon das Werks-Superbike von Kawasaki testen.