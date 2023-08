Federgewicht Bautista fast von der Strecke geblasen

Platz 4 in der ersten Session, Siebter in der zweiten: Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) bezeichnete den ersten Testtag in Aragon wegen der Bedingungen als schwierig und strauchelte.

Am letzten Juli-Wochenende saßen die meisten Fahrer der Superbike-Weltmeisterschaft in Most (Brüx) zum letzten Mal auf ihrem Arbeitsgerät, so auch Alvaro Bautista. «Ich musste zuerst das Gefühl zurückbekommen», fasste er für SPEEDWEEK.com seinen ersten Testtag im MotorLand Aragon zusammen, der die sechswöchige Sommerpause unterbricht. «Wegen des starken Winds fühlte ich mich beim Fahren nicht sehr wohl, deshalb haben wir auch nichts Neues versucht und uns nur mit verschiedenen Reifentypen für die Rennen befasst. Das Motorrad bewegte sich stark und ich konnte kaum die Linie halten. Hinzu kam, dass die Strecke nicht sehr viel Grip bot. Das große Problem war aber der Wind.»

Bautista verlor am Dienstag als Siebter in der kombinierten Zeitenliste aus Session 1 und 2 beachtliche 0,717 sec auf seinen Aruba-Ducati-Teamkollegen Michael Rinaldi, der Bestzeit fuhr.



«Ich konnte nicht so fahren, wie ich das normal tue», ergänzte Bautista, der leichteste Fahrer im Feld. «Deshalb können wir aus diesem Tag auch keine Schlüsse ziehen. Die Referenzen werden uns für die Zukunft nichts nützen. Die Vorhersage für Mittwoch ist besser, dann soll es weniger Wind haben. Ich gehe davon aus, dass ich dann wieder ein besseres Gefühl für das Bike habe. Wir müssen die Stärken unseres Pakets nützen und können nicht anfangen andere (er meint den bremsstarken Toprak Razgatlioglu auf der Yamaha – der Autor) zu kopieren.»

Test-Zeiten Aragon, Dienstag (29. August):



Superbike-WM:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:50,388 min

2. Xavi Vierge (E), Honda, +0,231 sec

3. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,312

4. Iker Lecuona (E), Honda, +0,609

5. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,643

6. Adrian Huertas (E), Kawasaki, +0,656

7. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,717

8. Scott Redding (GB), BMW, +1,232

9. Florian Marino (F), Kawasaki, +1,301

10. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,327

11. Loris Baz (F), BMW, +1,592

12. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,600



Supersport-WM:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:55,369 min

2. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,015 sec