Aragon-Test: Michael Rinaldi auf Ducati deutlich vorn

Ducati-Werksfahrer Michael Ruben Rinaldi hat den ersten von zwei Superbike-Testtagen am Dienstag im MotorLand Aragon auf Platz 1 beendet. Honda landete mit Xavier Vierge überraschend direkt dahinter.

Vorgesehen war, dass die Teams am Dienstag von 9 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr im MotorLand Aragon testen.



Um 13 Uhr führte Honda-Werksfahrer Iker Lecuona die Zeitenliste der ersten von vier Sessions mit 1:50,950 min an, doch dann wurde die Mittagspause um 15 min nach hinten verschoben. In dieser Viertelstunde setzte sich Aruba-Ducati-Pilot Michael Rinaldi mit 1:50,818 min an die Spitze.

Die zweite Session begann nach der einstündigen Mittagspause erst um 14.15 Uhr, die Luft hatte sich am Nachmittag auf 23 Grad Celsius erwärmt und der Asphalt auf knapp 40 Grad.



Es dauerte bis kurz vor halb sechs, dass Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati) mit 1:50,700 min für die bis dahin schnellste Zeit des Tages sorgte. Um 17.45 Uhr übernahm Rinaldi mit 1:50,388 min erneut die Spitze – und blieb damit bis zum Schluss vorne. 0,231 sec nahm der Italiener Xavi Vierge ab, der mit der Honda überraschend auf Platz 2 landete.

Von den Rekorden in Aragon sind diese Zeiten noch deutlich entfernt. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde fuhr 2022 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:49,375 min, den Pole-Rekord stellte der Türke im selben Jahr mit 1:48,267 min auf.



Wie immer bei Tests gilt: Da die Teams sehr unterschiedliche Programme verfolgen und unbekannt ist, wer wann mit welchen Reifen fuhr, haben die Zeiten nur bedingte Aussagekraft.

Garrett Gerloff aus dem deutschen Bonovo-Team brachte die beste BMW auf Platz 5 und verlor 0,643 sec. Weltmeister Alvaro Bautista kam auf den unscheinbaren siebten Platz.



Die Kawasaki-Werksfahrer Jonathan Rea und Alex Lowes werden erst am Mittwoch ausrücken, weil sie nur noch einen ihrer zehn Testtage für diese Saison zur Verfügung haben. Am Dienstag waren dafür Testfahrer Florian Marino und Supersport-WM-Pilot Adrian Huertas im Einsatz. Der Spanier fuhr erstmals mit der ZX-10RR und verblüffte mit der sechstbesten Zeit.

Test-Zeiten Aragon, Dienstag (29. August):



Superbike-WM:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:50,388 min

2. Xavi Vierge (E), Honda, +0,231 sec

3. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,312

4. Iker Lecuona (E), Honda, +0,609

5. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,643

6. Adrian Huertas (E), Kawasaki, +0,656

7. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,717

8. Scott Redding (GB), BMW, +1,232

9. Florian Marino (F), Kawasaki, +1,301

10. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,327

11. Loris Baz (F), BMW, +1,592

12. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,600



Supersport-WM:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:55,369 min

2. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,015 sec