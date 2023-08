Honda-Strategie: Große Schritte für den Unterschied

Honda-Werksfahrer Xavier Vierge verblüffte am ersten Tag der Superbike-Tests in Aragon mit der zweitschnellsten Zeit. Der Spanier meint, dass Honda im letzten Saisondrittel stärker sein wird als bislang.

Weil die Strecke am Dienstag schmutzig und der Wind böig war, sprachen die Werksfahrer Iker Lecuona (Honda) und Alvaro Bautista (Ducati) von einem vergeudeten Testtag. Der zweite Honda-Pilot Xavier Vierge schloss sich diesen Äußerungen tendenziell an, obwohl er mit 0,231 sec Rückstand auf den Schnellsten Michael Rinaldi (Ducati) überraschend auf dem zweiten Platz landete und insgesamt ein positives Fazit zog.

«Die Bedingungen waren tückisch», erzählte Vierge beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Das letzte Mal, dass ich auf dem Motorrad saß, war in Suzuka. Das ist aber eine andere Maschine mit anderen Reifen, ich brauchte etwas Zeit, um mich anzupassen. Am Nachmittag fühlte ich mich auf dem Bike wieder wohl, insgesamt war es somit ein positiver Tag, an dem wir einiges mit der Abstimmung probieren konnten. Wir konzentrieren uns auf Verbesserungen in der Beschleunigung und beim Bremsen. Die Strecke in Aragon bietet wenig Grip, da lassen sich solche Dinge gut versuchen. Besonders was die Racepace betrifft, konnten wir uns steigern.»

Der Spanier lobt das starke Aggregat der Fireblade, was auf der langen Gegengerade im MotorLand hilft. «Die Strecke ist auch etwas weiter, das kommt unserem Motorrad mehr entgegen als die letzten Strecken in Most, Imola und Donington», hielt Vierge fest. «Am Mittwoch fahren wir Vergleichstests zu den Abstimmungsvarianten, die wir am Dienstag erarbeitet haben. Du musst große Schritte machen, um Unterschiede klar erkennen zu können. Ich glaube, dass uns in den letzten vier Events bessere Ergebnisse als bislang gelingen können.»

Test-Zeiten Aragon, Dienstag (29. August):



Superbike-WM:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:50,388 min

2. Xavi Vierge (E), Honda, +0,231 sec

3. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,312

4. Iker Lecuona (E), Honda, +0,609

5. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,643

6. Adrian Huertas (E), Kawasaki, +0,656

7. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,717

8. Scott Redding (GB), BMW, +1,232

9. Florian Marino (F), Kawasaki, +1,301

10. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,327

11. Loris Baz (F), BMW, +1,592

12. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,600



Supersport-WM:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:55,369 min

2. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,015 sec