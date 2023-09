ROKiT BMW überzeugt: Eines der besten SBK-Teams

Seit 2019 organisiert Shaun Muir Racing den Werksauftritt von BMW in der Superbike-WM und firmiert seit 2022 als ROKiT BMW. Der Teamchef ist überzeugt, dass sein Team zu den besten im Paddock gehört.

Nach dem Gewinn der Britischen Superbike Serie 2015 mit Josh Brookes wechselte Shaun Muir Racing (SMR) von Yamaha zu BMW und in die Superbike-WM, damals noch im Rahmen des Kundenprogramms. Zwischen 2017 und 2018 war das britische Team mit Aprilia verbunden, um seit 2019 als offizielles Werksteam von BMW zu operieren.

Für den Erfolg in der seriennahen Weltmeisterschaft investiert der Hersteller aus Bayern und Teamchef Shaun Muir viel. BMW brachte mit der M1000RR ein spezielles Modell für die Superbike-WM auf den Markt und seit der Einführung mehrere Homologationsmodelle. Im gleichen Zuge wuchs das Team gewaltig.



«Am Anfang war es ein Team von etwa 20 Leuten, bestehend aus Mitarbeitern von SMR und BMW Motorrad Motorsport. Und nun sind es über 30», verriet Muir. «Ursprünglich hatten wir pro Bike zwei Mechaniker, einen Reifenmann und einen Crewchief. Nun sind es drei Mechaniker, der Reifenmann und der Crewchief sowie zwei Daten-Ingenieure. Dazu kommen weitere Ingenieure, ein Koordinator für die Ersatzteile und zusätzliche Mechaniker bei uns in Guisborough. Und gleichzeitig ist das Team auch in den nicht technischen Bereichen gewachsen, die PR- und Marketingabteilungen ebenso wie das VIP-Catering. 2019 hatten wir vielleicht 50 oder 60 VIP-Gäste, heute sind es 120. Alles wird größer und entsprechend sind wir auch gewachsen.»

Der 57-jährige Engländer ist als Perfektionist bekannt. Der Auftritt von SMR im Fahrerlager war schon als Privatteam vorbildlich.



«Schon als wir als Privatteam in die Weltmeisterschaft eingestiegen sind, war es mir immer wichtig, den Hersteller zu repräsentieren», erklärt Muir. «Wir sind stolz auf die Verantwortung, die Marke BMW Motorrad zu repräsentieren. Deshalb möchten wir die Dinge immer zum besten und höchstmöglichen Level verbessern. Mit jedem neuen Sponsor, den wir an Bord haben, ist mein Ziel, das zu reinvestieren, in noch bessere Ausrüstung und noch besseres Material. Unser Workshop hier ist mein ganzer Stolz und meine Freude. Und was wir hier machen, möchte ich auch an der Rennstrecke umsetzen. Nicht nur in Bezug auf das Aussehen der Box, sondern auch in Bezug auf die Qualität der Mechaniker, den Auftritt des Teams, die Werkzeuge, die Motorhomes und die Hospitality. Als Werksteam muss alles auf höchstem Niveau sein, und so schaue ich jedes Jahr aufs Neue, was noch verbessert werden kann. Das ist mir wirklich sehr wichtig.»

Trotz aller Bemühungen ist der Durchbruch in der Superbike-WM bisher aber nicht gelungen. Bester BMW-Pilot in der Gesamtwertung ist aktuell Scott Redding auf dem elften Rang.



«Wir alle bei SMR und BMW Motorrad Motorsport haben ein gemeinsames Ziel, das wir noch nicht erreicht haben, aber haben alle Weichen gestellt, um dieses Ziel zu erreichen. Ich denke, dass wir eines der am besten koordinierten Teams und das richtige Paket haben, um es zu schaffen», ist Muir überzeugt.