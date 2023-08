Entwarnung von Alvaro Bautista: Alles wieder normal

Alvaro Bautista in Aragon

Am Dienstag war Ducati-Star Alvaro Bautista bei den Superbike-Tests in Aragon beinahe von der Strecke geblasen worden. Mit dem Wetter normalisierte sich am Mittwoch die Leistung des Weltmeisters.

Platz 4 in der ersten Session, Siebter in der zweiten: Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) bezeichnete den ersten Testtag Dienstag in Aragon wegen der Bedingungen als «schwierig» und strauchelte.

Am Mittwoch sah die Welt für den Spanier wieder deutlich freundlicher aus. Mit nachlassendem Wind kam Bautistas Gefühl für die Panigale V4R zurück und damit auch die schnellen Rundenzeiten.

Als er in der letzten Stunde des zweiten Testtags einen Qualifyer-Hinterreifen montieren ließ und auf Zeitenjagd ging, fehlten Alvaro am Schluss nur 0,067 sec zur Bestzeit von Jonathan Rea (Kawasaki). Bautista fuhr die identische Zeit wie der zweitplatzierte Ducati-Kollege Danilo Petrucci, dem Italiener war sie aber bei besseren Bedingungen am Vormittag gelungen.

«Das normale Gefühl kam zurück, also konnten wir auch normal arbeiten», erzählte der WM-Führende. «Um das Gefühl in der Bremszone zu verbessern, haben wir etwas mit der Abstimmung der Vordergabel experimentiert. Wir haben etwas Interessantes gefunden, andere Dinge waren dafür nicht so gut wie erwartet. Letztlich haben wir aber gut gearbeitet und ich bin glücklich nach den beiden Tagen. Vor allem nach dem schwierigen ersten Tag.»

Test-Zeiten Aragon, Mittwoch (30. August):



Superbike-WM:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:49,101 min

2. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,067 sec

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,067

4. Iker Lecuona (E), Honda, +0,365

5. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,690

6. Xavi Vierge (E), Honda, +0,883

7. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,993

8. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,261

9. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,447

10. Scott Redding (GB), BMW, +1,554

11. Loris Baz (F), BMW, +1,834

12. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,925

Supersport-WM:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:53,941 min

2. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,297 sec

Test-Zeiten Aragon, Dienstag (29. August):



Superbike-WM:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:50,388 min

2. Xavi Vierge (E), Honda, +0,231 sec

3. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,312

4. Iker Lecuona (E), Honda, +0,609

5. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,643

6. Adrian Huertas (E), Kawasaki, +0,656

7. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,717

8. Scott Redding (GB), BMW, +1,232

9. Florian Marino (F), Kawasaki, +1,301

10. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,327

11. Loris Baz (F), BMW, +1,592

12. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,600

Supersport-WM:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:55,369 min

2. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,015 sec