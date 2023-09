Weshalb Toprak Razgatlioglu von Ducati überrascht ist

Diese Saison hatte Alvaro Bautista (Ducati) in der Superbike-WM bereits 98 Punkte Vorsprung auf den Zweiten Toprak Razgatlioglu (Yamaha), nach Magny-Cours sind es noch 57. Der Türke sieht sich trotzdem klar im Nachteil.

Den größten Vorsprung in der diesjährigen Weltmeisterschaft hatte Ducati-Star Alvaro Bautista nach dem ersten Rennen in Imola Mitte Juli, da lag er 98 Punkte vor dem Zweiten Toprak Razgatlioglu. Von den folgenden acht Läufen – zwei in Imola sowie drei in Most und Magny-Cours – konnte Bautista nur zwei gewinnen.

Nach Siegen in den ersten beiden Rennen in Frankreich hatte Razgatlioglu seinen Rückstand zum WM-Führenden auf 52 Zähler reduziert, nach seiner Niederlage im zweiten Hauptrennen am Sonntag sind es 57. Toprak hat realisiert, dass die Weltmeisterschaft noch nicht zu Ende ist, auch wenn die Vorteile in den kommenden Events in Aragon und Portimao auf Bautistas Seite liegen. «Auch Jerez wird nicht einfach», meinte der 26-Jährige.

Toprak erschien mit nur einem Stiefel zum Treffen mit den Berichterstattern, den anderen hatte er unterwegs einem enthusiastischen Fan geschenkt. Über die drei Tage kamen summiert 55.000 zum Circuit de Nevers Magny-Cours, einige von ihnen drehten die Motoren ihrer Bikes bis morgens um 4 Uhr in den Drehzahlbegrenzer.

«Auch wenn das kein einfaches Rennen für mich war, habe ich immer gekämpft», erzählte der Weltmeister von 2021, der im zweiten Hauptrennen knapp sechs Sekunden hinter Sieger Bautista ins Ziel kam. Hätte der Spanier nicht frühzeitig das Gas zugedreht, wären es noch ein paar Sekunden mehr gewesen. «Ihm zu folgen war unmöglich. Seine Pace war sehr stark und die Ducati hat vor allem im ersten Sektor einen großen Vorteil. Das Turning ihrer Maschine ist gut und die Beschleunigung ist unglaublich. Ducati hat sich dieses Jahr deutlich verbessert, das kann man in jeder Kurve sehen. Letztes Jahr hatte ich nur in wenigen Kurven Schwierigkeiten gegen die Ducati, aber jetzt bin ich überrascht, wie sehr sie sich verbessert haben. Nach sechs Wochen Pause habe ich mit zwei Siegen und einem zweiten Platz gute Arbeit geleistet.»