Superpole-Race: Bautista rammt Ducati-Teamkollegen

Das Superpole-Race der Superbike-WM 2023 in Magny-Cours verlief turbulent, mit Dramen und Überraschungen. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) siegte, Bautista (Ducati) schoss Rinaldi und Redding Gerloff (beide BMW) ab.

Das Sprintrennen der Superbike-Kategorie über zehn Runden nennt sich Superpole-Race, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag. Zum Einsatz kommt in der Regel der 2022 eingeführte SCQ-Reifen oder der weiche Rennreifen SCX.

Die Temperaturen bei Rennstart um 11 Uhr mit 27 Grad Celsius Luft und 36 Grad Celsius Asphalttemperaturen bereits sehr warm. Von der Pole ging Bonovo BMW-Pilot Garrett Gerloff in den Sprint, daneben WM-Leader Álvaro Bautista sowie dessen Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi. Toprak Razgatlioglu (4./Yamaha) und Jonathan Rea (5./Kawasaki) gingen aus der zweiten Startreihe ins Rennen. Von den Plätzen 11 und 12 starteten Philipp Öttl (Ducati) und Dominique Aegerter (Yamaha).

Nach dem Start setzten sich Lauf-1-Sieger Razgatlioglu, Bautista, Rinaldi und Rea an die Spitze und kämpften um die Podestplätze. Pole-Mann Gerloff hatte ebenfalls einen guten Start, wurde aber noch einem Kontakt mit BMW-Kollegen Scott Redding in Runde 1 aus dem Rennen gerissen. Der Engländer erhielt dafür ein Long-Lap-Penalty.

Wie im ersten Lauf wechselten sich Razgatlioglu und Rinaldi mehrfach an der Spitze ab, dahinter hielt sich Bautista zurück. Schon in der dritten Runde musste Rea abreißen lassen und bekam es mit seinem Kawasaki-Teamkollegen Alex Lowes zu tun, der kurz danach aber ausschied.

In Runde 5 passierte die rennentscheidende Szene, als Bautista die Haarnadelkurve zu spät anbremste und Rinaldi am Hinterrad berührte, der dabei stürzte. Durch das Durcheinander führte Razgatlioglu um über zwei Sekunden und fuhr kontrolliert den Sieg ein.

Bautista sammelte sich anschließend, fuhr die schnellste Rennrunde und brachte den zweiten Platz ins Ziel, nur eine Sekunde hinter dem Yamaha-Piloten. Dritter wurde Rea, der in der Schlussphase unter Druck von Andrea Locatelli (4./Yamaha) geriet.

Als Sechster verbesserte sich Dominique Aegerter (Yamaha) in der Startaufstellung für den zweiten Lauf deutlich, dies gelang auch für den besten Honda-Piloten, Xavi Vierge, auf der neunten Position. Philipp Öttl (Ducati) wurde Zehnter, nur 0,154 sec hinter Vierge.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Rinaldi und Razgatlioglu in die erste Kurve, dann Gerloff und Rea.



Runde 1: Redding und Gerloff stürzen nach Kontakt! Bautista führt vor Rinaldi, Razgatlioglu und Rea. Aegerter Neunter, Öttl 13. Vierge Zehnter.



Runde 2: Razgatlioglu kampfstark vorbei an Bautista und Rinaldi in Führung. Schnellste Runde Aegerter (9.) in 1:36,517 min. Öttl 14.



Runde 3: Rinaldi in 1:36,177 min vor Razgatlioglu und Bautista. Rea schon 1,3 sec zurück.



Runde 4: Rinaldi in 1:36,157 min noch einmal schneller. Bautista (3.) 0,7 sec zurück. Aegerter weiter Neunter, Öttl 13.



Runde 5: Bautista schießt seinen Teamkollegen ab! Im Durcheinander führt Razgatlioglu vor Rea und Bautista! Lowes muss das Rennen aufgeben.



Runde 6: Razgatlioglu 2,4 sec vor Rea und Bautista. Aegerter Siebter, Öttl auf 11.



Runde 7: Razgatlioglu souverän vorn. Bautista vorbei an Rea auf Platz 2. Öttl überholt Gardner und ist Zehnter.



Runde 8: Bautista verkürzt in 1:36,084 min auf 2 sec Rückstand. Öttl am Hinterrad von Vierge (9.)



Runde 9: Razgatlioglu noch 1,5 sec vor Bautista und 2,5 sec vor Rea. Öttl mit persönlich schnellster Runde. Aegerter auf Platz 6.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Bautista und Rea. Locatelli, Petrucci, Aegerter, Baz, Bassani und Vierge die Top-9.