Magny-Cours, Lauf 2: Bautista gewinnt Abbruchrennen

Das zweite Rennen der Superbike-WM 2023 in Magny-Cours wurde nach einem von Scott Redding (BMW) ausgelösten Unfall abgebrochen. Beim Restart fuhr Ducati-Star Álvaro Bautista einen souveränen Sieg ein.

Vor dem zweiten Lauf in Magny-Cours stellten sich viele die Frage, ob Toprak Razgatlioglu nach dem Sieg im ersten Lauf und im Superpole-Race auch das letzte Rennen gewinnen kann – das wäre ein wichtiger Fingerzeig im WM-Duell mit Álvaro Bautista (Ducati)!

Mit 35 Luft- und 51 Grad Asphalttemperatur war der Höhepunkt der Hitzeschlacht bei Rennstart um 15:15 Uhr erreicht. Trotz der Hitze kamen 50.583 Zuschauer an die Rennstrecke.

Die Startaufstellung in den ersten beiden Reihen hatte sich durch die Stürze von Pole-Mann Garrett Gerloff (BMW) und Michael Rinaldi (Ducati) im Superpole-Race deutlich geändert – beide wurden von ihren Marken- bzw. Teamkollegen abgeräumt. Von der Pole startete Razgatlioglu, daneben Bautista und Jonathan Rea (Kawasaki). Alex Lowes (Kawasaki) klagte über Schmerzen im linken Knie und verzichtete auf den zweiten Lauf.

Nach dem Start setzten sich Bautista, Rea und Razgatlioglu schnell an der Spitze ab und hatten sich nach vier Runden bereits um 1,8 sec abgesetzt, als rote Flaggen geschwenkt wurden. Denn nach Gerloff im Superpole-Race schoss Scott Redding dieses Mal in der Haarnadelkurve auch noch Dominique Aegerter ab (Yamaha). Der Schweizer rang nach Luft und wurde von den Streckenposten geborgen; das Rennen wurde mit dem Stand beim letzten Zeitmesspunkt über 17 Runden neu gestartet.

Beim zweiten Versuch fehlte neben Lowes nun auch noch Aegerter und Lucas Mahias (Kawasaki), der zuvor ausgeschieden war. Redding erhielt für riskante Fahrweise eine doppelte Long-Lap-Penalty.

Dieses Mal suchte Bautista die frühe Entscheidung und spulte als Gewinner des Starts eine Serie schneller Runden ab, mit denen er nach sechs Runden bereits um über 3 sec führte. Der WM-Leader machte keinen Fehler, zog seine Pace durch und gewann souverän mit 5,9 sec Vorsprung – zeitweise lag er fast 9 sec vorn!

Um Platz 2 entbrannte ein spannender Kampf zwischen Razgatlioglu und Rea. Die beiden Weltmeister überholten sich mehrfach und schenkten sich nichts. Die Ausnahmekönner lieferten sich ein immer faires und packendes Duell. Am Ende kreuzte Razgatlioglu mit seiner persönlich besten Runde um 0,9 sec vor Rea über die Ziellinie.

Mit einer starken Schlussphase sicherte sich Garrett Gerloff den fünften Platz, womit sich der US-Amerikaner als der derzeit konstanteste BMW-Pilot bestätigte. Bester Honda-Pilot wurde Xavi Vierge auf Platz 9, der übrigens das alte Honda-Chassis einsetzte.

Philipp Öttl fuhr zeitweise mit die schnellsten Rundenzeiten, konnte dies aber nicht in Positionsgewinnen umsetzen. Im Gegenteil wurde der Go Eleven Ducati-Pilot in der letzten Runde noch von Remy Gardner (Yamaha) auf Platz 10 verwiesen.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Rea und Razgatlioglu in die erste Kurve. Dann Rinaldi, Locatelli und Bassani. Vierge Siebter, Baz Neunter. Öttl auf Platz 10.



Runde 1: Bautista vor Razgatlioglu und Rea. Rinaldi als Vierter nur 0,8 sec zurück. Öttl Zwölfter. Ray gestürzt.



Runde 2: Bautista stürmt in 1:36,670 min Razgatlioglu um 0,9 sec davon.



Runde 3: Rea attackiert Razgatlioglu, der aber kontern kann. Zuvor hatte der Yamaha-Pilot kleinere Fehler gemacht. Sturz Michael van der Mark.



Runde 4: Bautista 1,9 sec vor Razgatlioglu und Rea. Rinaldi (4.) bereits 2,7 sec zurück.



Runde 5: Bautista fährt pro Runde 0,4 sec schneller als der Rest und führt um 2,6 sec.



Runde 6: Rea findet eine Lücke und holt sich Platz 2 von Razgatlioglu zurück. Locatelli verbessert sich vorbei an Bassani auf Platz 5. Vierge auch Platz 8, Gerloff Neunter. Öttl auf der elften Position.



Runde 7: Bautista 3,6 sec vor Rea und Razgatlioglu. Rinaldi (4.) kann die Pace der Spitze nicht mitgehen.



Runde 8: Locatelli (5.) läuft auf Rinaldi (4.) auf.



Runde 9: Jetzt fährt Bautista eine Sekunde schneller als Rea und Razgatlioglu! Öttl schnappt sich Platz 10 von Remy Gardner (Yamaha).



Runde 10: Locatelli jetzt Vierter. Öttl (10.) schneller als die Piloten vor ihm. Redding gibt das Rennen mit technischen Problemen auf.



Runde 11: Bautista 6,2 sec vor Rea und Razgatlioglu. Locatelli sicher auf Platz 4. Öttl am Hinterrad von Vierge (9.).



Runde 12: Starkes Überholmanöver von Razgatlioglu gegen Rea!



Runde 13: Petrucci, Rinaldi, Bassani und Gerloff kämpfen um Platz 5.



Runde 14: Rea attackiert Razgatlioglu, erneut kann der Yamaha-Pilot kontern. Rinaldi fällt nach einem Verbremser auf Platz 12 zurück und kommt an die Box.



Runde 15: Bautista um 8,8 sec vorn. Locatelli (4.) unter Druck von Petrucci und Gerloff. Öttl findet keinen Weg an Vierge vorbei.



Runde 16: Wieder überholen sich Rea und Razgatlioglu, wieder bleibt der Türke vorn.



Letzte Runde: Bautista gewinnt vor Razgatlioglu und Rea. Gerloff Fünfter. Öttl verliert Platz 9 an Gardner.