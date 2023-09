Wie in alten Zeiten: Duell Toprak gegen Jonathan Rea

In der Superbike-WM 2021 sahen wir einen fesselnden Titelkampf zwischen Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki). Das zweite Hauptrennen in Magny-Cours am Sonntag weckte Erinnerungen.

Die fantastische Saison 2021 ist im Gedächtnis geblieben. Nach 37 Läufen trennten Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) lediglich 13 Punkte, der WM-Dritte Scott Redding (Ducati) mischte auch kräftig mit. Toprak eroberte 13 Siege und 29 Podestplätze, Rea ebenso viele Siege und ein Podium mehr. Auch Redding schlug sich mit 7 Siegen und 23 Podestplätzen hervorragend.

Der seit 2022 dominante Ducati-Star Alvaro Bautista saß damals auf der Honda und hatte in der WM nichts mitzureden. Ganz anders am Sonntag: Wäre er im zweiten Hauptrennen nicht frühzeitig vom Gas gegangen, hätte er mit deutlich mehr Vorsprung als knapp 6 sec gewonnen.

Dahinter tobte ein Kampf zwischen Razgatlioglu und Rea um Platz 2, der beiden alles abverlangte und die Fans von den Sitzen riss.

«Gegen Toprak zu kämpfen, ist nicht einfach», erzählte Rea, der hinter Bautista und Razgatlioglu zum dritten Mal an dem Wochenende Dritter wurde. «Wenn dir ‚+0 Toprak‘ angezeigt wird, dann weißt du nicht, wo das Manöver kommt. Du weißt aber, dass eines kommt. Das machte mich nervös. Gleichzeitig habe ich aber das Vertrauen in ihn, dass er nicht etwas Rücksichtloses tun wird. Aber er ist unbarmherzig. Ich mag es so zu fahren, das macht Spaß. Mit meinem Motorrad ist das aber schwierig, weil ich keinen Spielraum habe. Er ist nicht der angenehmste Zeitgenosse, wenn dir ‚+0‘ angezeigt wird.»

Der Türke genoss das Duell mit Rea ebenso. «Ich habe bis zur letzten Runde gewartet, ich brauchte diesen zweiten Platz», erläuterte Toprak beim Treffen mit SPEEDWEEK.com seine Strategie. «In der letzten Runde gab ich alles. Mir war klar: Wenn ich ihn vor Kurve 5 ausbremsen kann, dann werde ich Zweiter – und alles ging gut. Im ersten Sektor war Johnny sehr stark, in den anderen normal. Wäre er in allen Sektoren so stark gewesen wie im ersten, hätte ich nicht mit ihm kämpfen können. An gewissen Stellen war er aber langsam – es stand unentschieden zwischen uns.»

Nach dem für seine Verhältnisse katastrophalen Saisonbeginn haben sich die Leistungen von Rea und Kawasaki seit dem Europa-Auftakt in Assen normalisiert, in diesem Jahr hat der Nordire in 27 Rennen 14 Podestplätze eingefahren, darunter aber nur ein Sieg bei Mischverhältnissen in Most.

«Sein Motorrad hat sehr gutes Turning und ist auch in der Beschleunigung besser als meines», erklärte Yamaha-Aushängeschild Razgatlioglu. «Gesamt gesehen hat er sich während der Saison deutlich verbessert, er bringt es aber nicht in jedem Rennen auf den Punkt. Das waren schöne Kämpfe. Aber auch ich habe ein gutes Blatt auf der Hand und spielte in der letzten Runde meinen Trumpf aus. Ich fahre immer volle Attacke.»

Drei Events vor Saisonende hat Bautista in der Gesamtwertung 57 Punkte Vorsprung auf seinen nächsten Verfolger Razgatlioglu und 177 auf den Dritten Rea.