Andrea Locatelli (Yamaha) kam nicht an Rea vorbei

Mit drei Top-6-Finishs fuhr Andrea Locatelli beim Superbike-Meeting in Magny-Cours solide Ergebnisse ein. Der Yamaha-Pilot hätte sich gerne mit seinem nächstjährigen Teamkollegen, Jonathan Rea, angelegt.

Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli war beim neunten Saisonevent der Superbike-WM 2023 unscheinbar unterwegs, dabei fuhr der Italiener stets im vorderen Viertel mit: Fünfter am Freitag, Siebter der Superpole und in den Rennen die Plätze 6, 4 und 4.



«In der Superpole hatte ich etwas Pech. Ich war zwar Siebter, aber die Rennleitung stufte mich um drei Strafplätze zurück, was mir zunächst einmal nicht gerade geholfen hat», sagte der 26-Jährige. «Das erste Rennen nach einer so langen Pause war nicht schlecht. Ich möchte mich aber steigern und wieder ganz vorn Spitzengruppe mitfahren. Die R1 funktioniert gut, wir sehen, dass wir in allen Sessions schnell sein können. Am Sonntag mit einer guten Gruppe zu fahren und zu versuchen, mit Johnny zu kämpfen, war ein gutes Ziel.»

Grundsätzlich konnte Locatelli sein Vorhaben umsetzen. Im Superpole-Race lag der Supersport-Weltmeister von 2020 zwar die meiste Zeit nur 0,5 sec hinter Rea, der Abstand war aber wie zementiert und er kam nie in Schlagdistanz. Im zweiten Rennen war der Yamaha-Pilot zu Beginn zu lange mit anderen Piloten beschäftigt. Die dabei verlorene Zeit auf Rea konnte er nicht mehr aufholen, fuhr aber identische Rundenzeiten.



«Im Sprintrennen war ich nahe dran am Podium. Auf der Bremse war stärker als Jonathan, am Kurvenausgang habe ich aber immer etwas verloren, sodass es für mich schwierig war, zu überholen», erklärte Locatelli. «Mit dem zweiten Lauf war ich sehr zufrieden. Ich konnte bis zum Ende pushen und wurde Vierter. Das war ein guter Abschluss des Wochenendes mit einem guten Gefühl und einem guten Schritt nach vorn. Wir müssen zufrieden sein, wir haben wirklich gute Ergebnisse nach Hause gebracht - auch für die Meisterschaft – und wir werden sehen, was in den nächsten Rennen passiert.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Magny-Cours © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Gardner und Öttl © Gold & Goose Baz und Gerloff © Gold & Goose Bautista und Rea © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rea © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

In der Gesamtwertung hat Locatelli ebenfalls ein Auge auf den Kawasaki-Piloten geworfen. Als WM-Vierter liegt er 34 Punkte hinter dem Nordiren zurück, auf Landsmann Axel Bassani (Ducati) hinter ihm hat er 37 Punkte Vorsprung.